Hrvatska muška vaterpolo reprezentacija pobijedila je u četvrtfinalu Europskog vaterpolo prvenstva Grčku 13:8. Bazen na Mladosti je bio odavno rasprodan, stoga su Barakude još jednom imale glasnu podršku s tribina. Ne sumnjamo da će tako biti i u nedjelju kada će u polufinalu Hrvatska igrati protiv Mađarske.

Nakon epskog četvrtfinala i demonstracije sile, izbornik Barakuda Ivica Tucak nije skrivao zadovoljstvo.

'Pokazali smo da smo vrhunska ekipa'

"Stvarno smo odigrali briljantnu utakmicu, igramo, na stranu one dvije minute s Crnom Gorom, stvarno odličan turnir. Višestruko važna pobjeda, tko zna koje polufinale u nizu hrvatske reprezentacije i otvorena vrata Pariza, to je najbitnije u ovom trenutku. Sad se treba odmoriti i čeka nas nevjerojatno dobra Mađarska. U šoku sam kako su dobri. No mi ih možemo pobijediti. Pokazali smo da smo vrhunska ekipa".

Na početku se osjetio grč...

"Naravno da ovakva utakmica nosi težinu, nakon tri dana razgovora i vraćanje vjere igračima, one dvije-tri minute protiv Crne Gore ne mogu pokvariti sve što smo radili na pripremama. Moramo se smiriti, čim uđemo u autobus idemo u karantenu. Znamo što želimo ovdje napraviti. Čeka nas nevjerojatna Mađarska".

Puno se pričalo o igraču više, a sad je bio odličan - 6-9.

"Da, bio je odličan igrač više. Nekad se situacije poklope ovako, nekad onako. Meni je bitno da igrač više ima fizionomiju, da se zna, naravno da je nedostajalo malo odlučnosti, ali to se dešava u sportu, no danas je to leglo. Mi možemo još bolje, trebat će nam za ove utakmice koje slijede. Ja sam ponosan na sve što radim s dečkima. U zadnjih 19 godina samo jednom u Tokiju nismo ušli u borbu za medalju, ispali smo tad od Mađarske", rekao je za kraj izbornik za HRT.

'Ovu ekipu krasi zajedništvo'

"Bilo je fantastično, pogotovo pred ovakvom publikom. Prvo poluvrijeme je bila egal utakmica, gdje smo primili par lakih golova iz kontri, no onda smo to zatvorili i s obranom na čelu s Bijačem smo to riješili", rekao je Ante Vukićević i dodao:

"Sve je to plod momčadske igre, igrač više je bio na visokoj razini, pasevi su bili točni i onda se otvaraju situacije, neka meni, nekad nekom drugom. Ovu ekipu krasi zajedništvo. Trebamo nastaviti ovako kako smo igrali, ništa ne mijenjati. Mađarska je neugodna, mladi su i poletni, došli su praktički s juniorskom momčadi, bit će teška utakmica, ali ako mi imamo ovakvu energiju, i uz ovakvu publiku, nadamo se pobjedi", zaključio je Vukićević.

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.