Izabranici Ivice Tucka izgubili su na nevjerojatan način od Italije jer su osam minuta prije kraja vodili s čak pet golova razlike, a onda je uslijedila zadnja četvrtina, vjerojatno najgora u povijesti naše vaterpolske reprezentacije, koju su Talijani dobili s 7-1.

"Iz ovakvih se situacija sigurno trebaju izvlačiti pouke. Nije lijepo izgubiti, pogotovo kada ovako dominirate tri četvrtine, a onda u zadnjoj izgubite glavu. Prvenstveno se mi nismo snašli. Drugi je razlog, to mi se čini, stvarno moram pogledati još, ali mislim da je došlo do promjene kriterija suđenja. Ne kažem da smo oštećeni, to ne, to nisam rekao. Sami smo si dopustili neke golove. Rekao sam dečkima između treće i četvrte četvrtine da ne smijemo stati, da igramo kao da je 0-0. Ovo je dobra pouka. Naša je momčad ujedno i dalje u stvaranju, nemojmo niti to zaboraviti. Iz ovog moramo izvući pouke", kazao je Ivica Tucak.

"Stvarno ne znam što bi pametno rekao. Tri četvrtine kontroliramo utakmicu, sve je u redu. Pod kontrolom su bili i obrana, napad, tranzicija, a u zadnjoj četvrtini totalno ‘zamračenje’. Ne znam što bi rekao. Ušli su Talijani u neki ‘luđački’ presing sa stavom da idu na sve ili ništa. Na brzinu su nam dali neke golove, unijeli nervozu u naše redove. Teško mi je pojasniti ovo. Bit će vremena za analizu", kazao je Andrija Bašić, strijelac tri gola.

Hrvatska u nedjelju igra protiv Japana, a u utorak s Mađarskom. Samo prve tri momčadi iz skupine idu na završni turnir u Kaliforniji krajem lipnja.