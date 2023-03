Hrvatski jedričičar Tonči Stipanović osvojio je naslov europskog prvaka u klasi ILCA 7 (bivši Laser) na Europskom prvenstvu u talijanskoj Andori, dok je srebro osvojio još jedan hrvatski predstavnik Filip Jurišić.

Stipanović je do zlata stigao sa 41 negativnim bodom, samo bod više je imao srebrni Jurišić, dok je broncu osvojio Cipranin Pavlos Kontides, koji je kao i Stipanović i Jurišić član splitskog Mornara, sa 62 negativna boda. Između Jurišića i Kontidesa smjestio se aktualni olimpijski pbojednik Australac Matthew Wearn sa 48 bodova, no on se natjecao izvan konkurencije s obzirom da nije Europljanin.

Za 36-godišnjeg Stipanovića ovo je peto europsko zlato u karijeri, bio je najbolji i na EP 2010., 2011., 2013. i 2014., a usto ima i dva olimpijska srebra te dva srebra i jednu broncu sa svjetskih prvenstava. Jurišiću (29) ovo je ukupno treće odličje s velikih natjecanja, a drugo uzastopno jer je lani na SP u Meksiku bio brončani.