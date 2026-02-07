FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MOLIM?! /

Talijanski ministar prometa sumnja na sabotažu zbog ZOI-ja

Talijanski ministar prometa sumnja na sabotažu zbog ZOI-ja
×
Foto: Ipa, Independent Photo Agency Srl/alamy/profimedia

'Ozbiljne sabotaže koje su se dogodile jutros u blizini kolodvora u Bologni i Pesaru, uzrokujući značajne poremećaje za tisuće putnika, zabrinjavajuće su', rekao je Salvini u izjavi.

7.2.2026.
15:25
Hina
Ipa, Independent Photo Agency Srl/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Talijanski ministar prometa Matteo Salvini izrazio je u subotu zabrinutost zbog "ozbiljnih sabotaža" koje su dovele do kašnjenja vlakova u središnjoj Italiji, sugerirajući da bi mogle biti povezane s otvaranjem Zimskih olimpijskih igara.

Policija još uvijek istražuje tri incidenta koja su uzrokovala štetu na prugama oko Bologne i ne isključuje potencijalnu vezu s Igrama Milano-Cortina, izvijestila je novinska agencija ANSA. Glasnogovornik policije potvrdio je da je požar na skretnici na pruzi Bologna-Venecija vjerojatno podmetanje požara, ali je rekao da nitko još nije preuzeo odgovornost.

"Ozbiljne sabotaže koje su se dogodile jutros u blizini kolodvora u Bologni i Pesaru, uzrokujući značajne poremećaje za tisuće putnika, zabrinjavajuće su", rekao je Salvini u izjavi.

Podsjetio je na željezničku sabotažu koja je paralizirala francusku mrežu brzih željeznica nekoliko sati prije ceremonije otvaranja Olimpijskih igara u srpnju 2024.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska ide po povijesnu medalju! Izbornik zove navijače: 'Pomozite nam, ljudi'

Matteo SalviniZimske Olimpijske Igre 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx