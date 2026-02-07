Talijanski ministar prometa sumnja na sabotažu zbog ZOI-ja

Talijanski ministar prometa Matteo Salvini izrazio je u subotu zabrinutost zbog "ozbiljnih sabotaža" koje su dovele do kašnjenja vlakova u središnjoj Italiji, sugerirajući da bi mogle biti povezane s otvaranjem Zimskih olimpijskih igara.

Policija još uvijek istražuje tri incidenta koja su uzrokovala štetu na prugama oko Bologne i ne isključuje potencijalnu vezu s Igrama Milano-Cortina, izvijestila je novinska agencija ANSA. Glasnogovornik policije potvrdio je da je požar na skretnici na pruzi Bologna-Venecija vjerojatno podmetanje požara, ali je rekao da nitko još nije preuzeo odgovornost.

"Ozbiljne sabotaže koje su se dogodile jutros u blizini kolodvora u Bologni i Pesaru, uzrokujući značajne poremećaje za tisuće putnika, zabrinjavajuće su", rekao je Salvini u izjavi.

Podsjetio je na željezničku sabotažu koja je paralizirala francusku mrežu brzih željeznica nekoliko sati prije ceremonije otvaranja Olimpijskih igara u srpnju 2024.

