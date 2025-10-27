Strasti se ne smiruju: Lewis Hamilton poludio na odluku FIA-e koja ga je koštala postolja
Unatoč svemu, pokušao je ostati smiren
Lewis Hamilton nije skrivao frustraciju nakon utrke u Meksiku, gdje je kažnjen s dodatnih 10 sekundi zbog izlaska sa staze u duelu s Maxom Verstappenom.
Britanac je u četvrtom zavoju proklizao preko trave i vratio se ispred Verstappena, što su suci ocijenili kao stjecanje prednosti. Kazna mu je uništila šanse za podij i svela ga na osmo mjesto.
“Drugi su radili isto i nisu kažnjeni. To je potpuno suludo”, poručio je Hamilton, koji smatra da je FIA opet pokazala nedosljednost.
Unatoč svemu, pokušao je ostati smiren: “Zabavno je bilo na početku, ali takav je motorsport. Dao sam sve od sebe.”
Norris trenutačno vodi sa 357 bodova
Do kraja sezone još su četiri utrke, Sao Paulo, Las Vegas, Doha i Abu Dhabi, te dva sprinta. Norris trenutačno vodi sa 357 bodova. Piastri ima bod manje, dok je treći Verstappen sa 321 bodom.
"Idemo vikend po vikend. Sretan sam, usredotočen sam na sebe. Držim glavu dolje, usredotočen sam na sebe," poručio je Norris.
Iduća utrka, VN Sao Paula na rasporedu je 9 studenog.
