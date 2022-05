Trećeg i predzadnjeg dana Europskog prvenstva u tekvondou u Manchesteru Hrvatska je stigla do nove dvije medalje, a ukupan zbir odličja je sada sedam.

Članica splitskog kluba Marjan, Lena Stojković u kategoriji do 46 kilograma stigla je do polufinala kao i brončani olimpijac i još jedan član Marjana Toni Kanaet koji je u kategoriji do 80 kilograma s dva prekida osigurao medalju.

Bončani olimpijac iz Tokija Toni Kanaet u turnir je ušao furiozno, u osmini finala i četvrtfinalu pobijedio je na dva prekida. Prvo je s 21-1 slavio protiv Rumunja Adriana Cristescua da bi potom na isti način 27-7 deklasirao i Poljaka Szymona Piatkowskog. Kanaet je ulaskom u polufinale potvrdio novu medalju za Hrvatsku, ukupno sedmu odnosno čak peto odličje za splitski Marjan na ovoj europskoj smotri.

Lena je kao prvi nositelj i braniteljica naslova u prvom kolu slavila protiv Talijanke Veronice Pau 20-8 da bi pobjedom u četvrtfinalu protiv Cipranke Kyriaki Kouttouki osigurala medalju.

Olimpijska pobjednica i europska prvakinja Matea Jelić zaustavljena je u četvrtfinalu i borbi za odličje protiv Srpkinje Aleksandre Perišić rezultatom 11-17. Iako je Jelić u prvom kolu krenula pobjedom 8-1 protiv Faber čini se da je duga stanka od ozljede zadnje lože ostavila traga i da se Matea tek diže u formi i vraća za velika natjecanja.

U kategoriji do 68 kilograma nastupio je i četvrti član Marjana trećeg dana Leon Glasnović. Prvo kolo Leon je slavio prekidom 35-15 protiv Talijana Simonea Crescenzija da bi u osmini finala bolji od njega bio Izraelac Nimrod Krivishkiy 12-23.