Dvojica hrvatskih gimnastičara, Tin Srbić i Aurel Benović, na sjajan su način odradili subotnji, kvalifikacijski dan na Olimpijskim igrama te su u sjajnoj atmosferi Bercy Arene izborili finala.

Hrvatski gimnastičari bili su smješteni u prvoj od tri kvalifikacijske skupine. Nakon Benovićeva nastupa na preskoku te Srbićevog na preči s velikom sigurnošću moglo se zaključiti da će to biti dovoljno za finale. Potvrda je stigla u popodnevnim i večernjim satima. Benović je na kraju završio treći, a Srbić četvrti. Benović je nastupio i na parteru, no u toj disciplini nije uspio izboriti plasman među najboljih osam.

Benović je briljirao u svom prvom nastupu na Olimpijskim igrama. Izveo je svoje najteže skokove na preskoku, početnih ocjena 5.6. Za preskok 'Dragulescu' dobio je ocjenu 14.566, a za premet naprijed pruženi salto s dva i pol okreta oko svoje osi suci su mu dodijelili visokih 14.900. Ukupna ocjena iznosila je 14.733. Na parteru je 24-godišnji Osječanin dobio ocjenu 13.766 te je završio na 28. mjestu.

"Zadnjih tjedan dana prije samog nastupa imao sam problema sa zadnjom ložom, s bolovima i to me malo kočilo u treninzima. Ali, na dan nastupa mogu reći da sam se osjećao stvarno dobro iako je u dvorani za zagrijavanje bilo dosta hladno i nismo se ni Tin ni ja mogli kako treba zagrijati. Kad smo došli u dvoranu za natjecanje, ta me cijela atmosfera podigla zato što sam znao da je ovo jedinstvena prilika i da imam jedan pokušaj, a onda opet četiri godine moram čekati", komentirao je Benović te izrazio veliko zadovoljstvo kako je sve prošlo.

"Stvarno sam presretan kako sam odradio svoja dva skoka na preskoku, prosječna ocjena bila je 14.733, izuzetno visoka ocjena i nakon nastupa vjerovao sam da će mi to biti dovoljno za ulazak u finale. Što se tiče partera, ne mogu reći da sam zadovoljan, ali uspio sam se boriti do kraja. Odradio sam najbolje što sam mogao, ocjena je bila 13.766. Kada sam završio vježbu i došao do trenera, kad smo se pogledali, nismo bili zadovoljni", dodao je Benović.

Najbolji u kvalifikacijama preskoka bio je Ukrajinac Nazar Chepurnyi s ocjenom 14.833. Drugo mjesto zauzeo je Britanac Harry Hepworth. Finale preskoka na rasporedu je u nedjelju 4. kolovoza od 16.25.

Tin Srbić u kvalifikacijama se odlučio za vježbu početne ocjene 6.3. Nakon malih problema na početku, izvedba je postajala sve sigurnija. Nije to bila najbolja Srbićeva izvedba. No i to pokazuje njegovu kvalitetu, od sudaca je dobio ocjenu 14.600, a prostora za napredak itekako ima.

Najbolji u kvalifikacijama bio je Kinez Boheng Zhang s ocjenom 15.133. Chia-Hung Tang iz Kineskog Tajpeha završio je drugi. Olimpijski pobjednik iz Tokija i prvi favorit za zlato na preči Japanac Daiki Hashimoto nije se plasirao u finale, pao je prilikom saskoka.

"Ujutro sam se dobro osjećao i odgovaralo mi je da smo u prvoj subdiviziji, da nemam previše prostora kroz dan za premišljanje. Rano smo došli i krenuli sa zagrijavanjem te smo shvatili da je klima prejaka u dvorani i nisam se uspio najbolje zagrijati. Pogriješio sam neke elemente koje inače ne griješim i osjećaj nije bio najbolji. No, u glavi me to nije poremetilo, izašao sam van samouvjereno. Kad sam ušao u dvoranu za natjecanje, osjetio atmosferu pune Bercy arene, Olimpijskih igra, to je bilo ono pravo, a ne kao u Tokiju s praznim tribinama", osvrnuo se Srbić te je dodao da još ima dosta prostora za biti bolji.

"Kada sam pogledao vježbu, vidio sam da ima još puno prostora za napredak. Jako sam zadovoljan s konačno ocjenom, mislim da je malo pomoglo i moje ime, ipak sam godinama u svjetskom vrhu. To u ovakvim situacijama malo pomogne. Trener Lucijan Krce i ja krećemo s pripremama za najtežu vježbu koju mogu izvesti s težinom 6.6. Mi i ne znamo za drukčiju filozofiju u finalima, jednostavno moraš ići na najjače, na sve što znaš", hrabro je izjavio Srbić.

Finale preče na rasporedu je u ponedjeljak 5. kolovoza s početkom u 13.30 sati. Nakon osvojenog srebra prije tri godine u Tokiju, Srbić kreće po još jednu olimpijsku medalju.