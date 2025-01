Spektakularna vožnja Janice bez štapa i rukavice: Prošlo je točno 19 godina od te euforije

I dan danas prođu nas trnci kada se vratimo točno 19 godina unazad i prisjetimo se one ikonične vožnje Janice Kostelić. Kada su sve oči bile uprte u televizore i kada su hrvatski navijači zasuli Sljeme.

Janica je na svoj rođendan, 05. siječnja 2006. godine, odvozila utrku koju danas pamte svi. Nije bitno pratite li skijanje ili ne taj se dan svima urezao u pamćenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na Sljemenu je startala sa sedmog mjesta nakon prve slalomske vožnje, a onda je u drugoj bez štapa i rukavice kroz cilj preletjela i stigla do postolja, završivši treća.

I nije to što je Janica završila na postolju, jer nije to bilo ništa novo za nju, već kako je došla do tog postolja. Na samom joj je startu ispao štap, ali odustajanje nije bilo opcija. Golom je rukom prolazila kroz kolce, a kada više nije mogla tukla ih je laktom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prva vožnja bila je sramotna, a u drugoj sam vozila za vas. Radila bih sada zvijezde na snijegu, ali ruka me boli", rekla je Janica nakon druge vožnje, one koja će zauvijek ostati zapamćena.

Iako je karijeru prekinula vrlo rano, već s 24 godine, ostala je zapamćena kao najbolja hrvatska skijašica.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati podižu atmosferu: Zrinka ima sjajnu podršku, sve je zasuto hrvatskim zastavama

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa