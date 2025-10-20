ŠTETA /

Razočaranje za hrvatske predstavnike na SP: Naš srebrni olimpijac ostao bez finala

Foto: Tom Dubravec/imago Sportfotodienst/profimedia

Ostala četvorica hrvatskih predstavnika ostala su daleko od mogućeg plasmana u finale

20.10.2025.
17:56
HINA
Tom Dubravec/imago Sportfotodienst/profimedia
Od petorice hrvatskih gimnastičara koji su nastupili u kvalifikacijama na Svjetskom prvenstvu u Jakarti najbolji je plasman ostvario Tin Srbić koji je u vježbi na preči ostvario 14. rezultat, ali ni on neće nastupiti u finalu po spravama krajem tjedna. 

Svjetski prvak na preči iz Montreala prije osam godina, dvostruki svjetski doprvak te olimpijski doprvak iz Tokija, 29-godišnji Srbić je za svoju izvedbu u kvalifikacijama dobio ocjenu 13.833, odnosno 0.3 manje od Kineza Shija Conga koji se plasirao u finale kao posljednji osmi. Najbolju ocjenu u kvalifikacijama dobio je Japanac Tomoharu Tsunogai sa 14.800.

Ostala četvorica hrvatskih predstavnika ostala su daleko od mogućeg plasmana u finale. Na konju s hvataljkama Mateo Žugec je zauzeo 53. mjesto s 12.533, Filip Ude 106. s 10.566, a Marko Sambolec 110. s 10.433, a na parteru Marko Jovičić završio je kao 86. s ocjenom 11.766.

U utorak će svoje nastupe u kvalifikacijama imati hrvatske predstavnice u ženskoj konkurenciji, Tijana Korent na preskoku, Tina Zelčić na gredi, a Antea Šikić Kaučič na parteru.

Razočaranje za hrvatske predstavnike na SP: Naš srebrni olimpijac ostao bez finala