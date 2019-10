ŠKOLA VATERPOLA PROFESORA OBRADOVIĆA: Sa šest komada poslao goste iz Barcelone kući bez bodova

Kod Juga najbolji je bio Paulo Obradović sa šest golova, dok je Loren Fatović zabio tri. Barcelonetu je predvodio Alvaro Ortega sa četiri pogotka

Vaterpolisti dubrovačkog Juga AO upisali su i drugu pobjedu u drugom nastupu u skupini A Lige prvaka nakon što su u petak na svom bazenu svladali španjolsku Barcelonetu s 15:13, a briljirao je Paulo Obradović sa šest golova.

Gosti su dvije minute prije kraja prve četvrtine poveli 3:2 i dugo su držali prednost, u dva navrata imali su tri gola viška. No, u trećoj četvrtini igrači Juga zabili su šest pogodaka u nizu, te su iz zaostatka 5:8 došli do vodstva 11:8.

Gosti u zadnjoj minuti treće četvrtine zabijaju dva gola i u posljednju dionicu Jug je ušao sa minimalnim vodstvom 11:10. Pogocima Paula Obradovića i Lorena Fatovića Dubrovčani nakon minute i pol zadnje četvrtine odlaze na 13:10 i do kraja susreta pobjeda domaćina više nije dolazila u pitanje.

Kod Juga najbolji je bio Paulo Obradović sa šest golova, dok je Loren Fatović zabio tri. Barcelonetu je predvodio Alvaro Ortega sa četiri pogotka.

Nakon dva kola u skupini A Jug, grčki Olympiacos i mađarski Szolnoki imaju maksimalan učinak, odnosno po šest bodova.

Remi Jadrana

Vaterpolisti splitskog Jadrana u susretu su 2. kola skupine A Lige prvaka osvojili prvi bod odigravši na svom terenu 12:12 protiv Spandaua 04 iz Berlina.

Igrači Jadrana niti u jednom trenutku utakmice nisu imali prednost, njemački je sastav vodio i s tri gola prednosti tijekom druge i treće četvrtine, a prvo poravnanje stiglo je golom Burića za 11:11 sredinom posljednjeg dijela igre.

Do kraja utakmice je Pješivac ponovno doveo Spandau u vodstvo da bi Burić golom 3:12 minuta prije kraja izjednačio na 12:12. Do kraja utakmice oba sastava su propustila po nekoliko prilika za pobjedu, a posljednju je imao Butić no njegov udarac u posljednjoj sekundi odlično je obranio vratar Spandaua Baksa.

Zvonimir Butić postigao je tri gola za Jadran, po dva su dodali Rino Burić, Nathan Power i Antonio Dužević, dok je Tiberiu Negrean bio četverostruki strijelac za Spandau.

I za Jadran i za Spandau ovo je prvi osvojeni bod u natjecanju.