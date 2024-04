Francuski olimpijski skakač u vodu Alexis Jandard nezgodno je pao na skakaonici za vrijeme ceremonije otvaranja novoizgrađenog vodenog centra Olimpijskih igara u Parizu.

Ceremonija je održana 4. travnja uz nazočnost francuskog predsjednika Emmanuela Macrona kako bi se otvorio 180 milijuna eura vrijedan namjenski izgrađen Centar za vodene sportove - koji se nalazi u blizini Stade de Francea u Saint-Denisu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nes(p)retni 26-godišnji skakač, koji se kvalificirao za Olimpijske igre 2024., na videu se priprema za skok u bazen s još dvoje sportaša u sklopu svečanog otvaranja. Jandard, koji je osvojio srebro u timskom natjecanju zajedno s Jade Gillet na Svjetskom prvenstvu u vodenim sportovima 2022., poskakivao je gore-dolje na svojoj dasci prije nego što je nespretno doskočio na desnu nogu. Nakon toga je izgubio ravnotežu i pao na donji dio leđa, a onda i u vodu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Jandard je osvojio i broncu na Svjetskom prvenstvu u Fukuoki prošle godine, a govoreći nakon pada, uvjeravao je obožavatelje da nije ozlijeđen.

"Želim vas odmah uvjeriti da nema problema", rekao je za RMC Sport.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve je u redu. Nisam se ozlijedio, to su stvari koje se nažalost događaju. Došlo je u trenutku kada to uopće nisam očekivao. To su stvari koje se događaju, ali meni se obično ne događaju. Lomio sam daske prije, ali nikada prije nije daska slomila mene."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Govoreći o tome zašto je izgubio ravnotežu, dodao je: "Noga me je izdala. Nisam se poskliznuo. Pao sam na dasku. Nije bilo sklisko, štoviše, daska je bila nova, lijepa. Nažalost, išli smo uživo, ali bilo je smiješno. Kad malo bolje razmislim, bilo je užasno smiješno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Centar za vodene sportove jedina je stalna sportska građevina koja će biti izgrađena za Igre 2024. i moći će ugostiti 5000 gledatelja uz dodatak još 2000 sjedala koja se mogu ukloniti.

U novoj zgradi održavat će se natjecanja u vaterpolu, skokovima u vodu i sinkroniziranom plivanju, a nakon igara koristit će se za paraolimpijska plivačka natjecanja.