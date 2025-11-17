Procurila snimka! NFL zvijezda upucana u New Yorku: U kritičnom je stanju

Igrač NFL momčadi New York Jetsa Kris Boyd (29) u kritičnom je stanju nakon što je upucan u ranim jutarnjim satima u centru Manhattna, prenose američki mediji.

Prema navodima njujorške policije, incident se dogodio nešto iza dva sata ujutro ispred jednog restorana na West 38th Streetu u blizini Sedme avenije.

Policija je objavila kako je 29-godišnji muškarac upucan u trbuh i prevezen u bolnicu Bellevue. Motiv pucnjave je i dalje predmet istrage, a vlasti su izjavile da nije jasno je li Boyd bio meta napadača ili je slučajno stradao u pucnjavi.

Prema posljednjim informacijama njegovo stanje je kritično, ali stabilno. Policija je objavila snimke nadzornih kamera kao dio upozorenja sa slikama navodnog osumnjičenika traženog u pucnjavi.

The shooting of New York Jets cornerback Kris Boyd outside "Sei Less" on W. 38th St. near Seventh Ave., about 2:05 a.m. on Sunday. pic.twitter.com/hfBjYBwykd — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) November 17, 2025

Jetsi nisu službeno komentirali cijelu situaciju.

"Svjesni smo situacije s Krisom Boydom i u ovom trenutku nećemo imati daljnjih komentara," objavio je klub.

BREAKING: NYPD releases photos of suspect in shooting that injured New York Jets player Kris Boyd pic.twitter.com/FVdNOcgwXl — Fox News (@FoxNews) November 17, 2025

Međutim, njegovi suigrači javno zatražili molitve za Boyda.

"Svi, molim vas, pošaljite molitve mom bratu i suigraču Krisu Boydu i njegovoj obitelji. Gospodine, molim te, drži svoju iscjeliteljsku ruku nad Krisom i vrati ga zdravlju i sigurnosti," napisao je Jermaine Johnson za X.

Everybody please send prayers to my brother and teammate Kris Boyd and his family!!! Lord please hold your healing hand over Kris and guide him back to health and safety. Lord I ask that you please just get him through this safely.

In your name, Amen🙏🏾 — Jermaine Johnson II (@ii_jermaine) November 16, 2025

Boyd, koji je igrao na sveučilištu Texas, igra svoju sedmu NFL sezonu. U Jetsima je od ožujka ove godine, a igrao je i za Houston Texanse, Arizona Cardinalse, te Minnesota Vikingse.