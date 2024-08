Bila je muškarac pa je promijenila spol i ide na Paraolimpijske igre: 'Imam svoju posebnost'

Valentina Petrillo (50) do 2019. godine bila je muškarac, a onda je promijenila spol i natjecat će se na Paraolimpijskim igrama u Parizu i postati prva transrodna sportašica u povijesti tog natjecanja."Htjela sam se natjecati i željela sam to učiniti kao žena, ali rođena sam kao muškarac i to je bilo najteže s čime sam se suočila, pogotovo ja sama sa sobom. To je moj san koji se s vremenom transformirao i koji nikome nisam dopustila da ugasi. Kao sportaš s invaliditetom i transrodna osoba imam tu svoju posebnost, nosim sa sobom teret različitosti kakvog u povijesti nije bilo. Zato je moja najvažnija poruka da uvijek budete svoji, uvijek", rekla je Valentina u nedavnom intervjuu.