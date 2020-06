PRIJE 42 GODINE IZREKAO JE NEŠTO STVARNO ODVRATNO: Sad su mu uklonili kip ispred stadiona

Vlasnici baseball kluba Minnesota Twins iz Minneapolisa uklonili su ispred stadiona Target Field statuu bivšeg vlasnika kluba Calvina Griffitha zbog rasističkih komentara koje je uputio prije više desetljeća.

A statue of former Twins owner Calvin Griffith at Target Field was removed Friday morning. The team referenced racist comments made by Griffith in 1978 for the decision.​ https://t.co/w74pHAVMD2

