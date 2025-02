Legendarna Amerikanka na SP-u u 46. godini, lovi svoje sedme Olimpijske igre

Puno zanimljivih priča donosi Svjetsko skijaško prvenstvo. U četvrtak smo u veleslalomu mogli sa startnim brojem 52 vidjeti legendarnu Saru Schleper, 45-godišnju Amerikanku koja predstavlja Meksiko.

Schleper je u Svjetskom kupu debitirala prije točno 30 godina, 1995., a jedinu pobjedu ostvarila je deset godina kasnije u Lenzerheideu u slalomu. Te sezone završila je peta u poretku slaloma. U karijeri je još ostvarila tri postolja, dva u slalomu i jedno u veleslalomu.

Za SAD je nastupila na četirima Olimpijskim igrama od 1998. do 2010., a najbolji rezultat joj je deseto mjesto u slalomu u Torinu 2006. Od skijanja se oprostila u Lienzu na kraju 2011. godine. U oproštajnoj utrci spustila se do cilja u smeđoj ljetnoj haljinici, a na pola utrke je u naručje uzela svog četverogodišnjeg sina i s njim u naručju se spustila do cilja.

Ipak, to nije bio konačni kraj karijere. Sarah je preko muža Meksikanca dobila meksičko državljanstvo i 2015. nastupila na Svjetskom prvenstvu u Vailu pod meksičkom zastavom. Meksiko je predstavljala i na zadnjim dvoma Olimpijskim igrama čime je postala jedina skijašica s nastupom na šest Olimpijskih igara. U Saalbachu će nastupiti na svojem 11. svjetskom prvenstvu.

Sarah Schleper utjelovljenje je olimpijskog duha. I s 45 na leđima gledamo ju na velikim natjecanjima. Ljubav prema skijanju očito je jača od svega. Lako moguće da ćemo ju vidjeti u Milanu sljedeće godine, na sedmim Olimpijskim igrama.

