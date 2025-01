Prije 9 godina preživio je nesreću u kojoj je izgubio trenera, sada je ušao u skijašku besmrtnost

Sedamnaestog studenog 2015. skijaški je svijet zavijen u crno. Po odlasku iz Soldena, kombi bugarskog skijaškog saveza u kojem je bio 18-godišnji bugarski skijaš Albert Popov i dvojica njegovih trenera, Dimitar Hristov i bivši slovenski skijaš Drago Grubelnik, sletio je s ceste i pao u provaliju duboku 270 metara. Drago Grubelnik koji je vozio kombi preminuo je dan kasnije u bolnici od posljedica nesreće dok su Hristov i Popov prošli s težim ozljedama. Grubelnik je nastupio na trima Olimpijskim igrama, a osvojio je jedno postolje u Svjetskom kupu. Imao je samo 39 godina kada je poginuo.

Albert Popov dva tjedan ranije u Soldenu je nastupio u veleslalomu, bio mu je to četvrti nastup u Svjetskom kupu i nije završio prvu vožnju. Imao je puno sreće, u nesreći je prošao s ozljedom gležnja i jagodične kosti, u Austriji su ga operirali i mogao je početi s oporavkom. Fizički oporavak nije bio težak, onaj psihički, možemo samo zamisliti. "Puno sam puta s Hristovom pričao o tom trenutku, o toj tragediji, iako bih je najradije zaboravio. Najvažnije je da sam ostao živ. Fizički sam se brzo oporavio, no najteže je bilo psihički. Shvatio sam da život mora ići dalje, prihvatio sam da se neke stvari ne mogu promijeniti i da se dogodilo što se, tako se čini, moralo dogoditi", rekao je Popov.

Foto: Profimedia

Mladi se Popov vratio utrkama Svjetskog kupa godinu dana nakon nesreće. Put povratka nije bio lak, Popov se specijalizirao za slalom i u tome je pogodio. Točno u dan tri godine nakon pogiblje svog trenera Grubelnika, Popov je osvojio svoje prve bodove u Svjetskom kupu. U slalomu Levija 18.11.2018. osvojio je 20. mjesto sa startnim brojem 75 i tako se predstavio široj svjetskoj publici. Već mjesec dana kasnije u Madonni je ostvario vrlo dobro 16. mjesto s brojem 72 i pokazao već tada da mu ta staza odlično odgovara. Ta sezone, 2018./19. označila je proboj Popova u skijaški vrh, u siječnju 2019. u Kitzbühelu i Schladmingu je povezao dva top 10 plasmana i to na kultnim slalomskim stazama čime se probio u top 30 slalomaša svijeta po startnim brojevima. Tu sezonu završio je na 23. mjestu u poretku slalomaša.

Bugarska je dobila novog junaka

U sljedećim sezonama Popov se ustalio u top 30 s ponekim top 10 plasmanom, a 26. veljače 2023. godine u američkom Palisades Tahoeu došao je do svog prvog postolja u karijeri trećim mjestom. Do kraja te i cijelu sljedeću sezonu proveo je uglavnom oko 15. mjesta što je za svaku pohvalu, ali čekala se eksplozija. Ona se dogodila ove godine u Madonni di Campiglio. Sudbina je htjela da se to dogodio točno na isti dan, 45 godina nakon jedine bugarske pobjede u Svjetskom kupu. 8. siječnja 1980. u njemačkom Lenggriesu Petar Popangelov pobijedio je u slalomu i donio Bugarskoj prvu pobjedu u Svjetskom kupu. Bila je to jedina bugarska pobjeda sve do Alberta Popova točno 45 godina kasnije. Popov je u Maddoni startao 20., vidjelo se da njegov agresivan pristupu odgovara ovoj stazi i Popov je bio osmi nakon prve vožnje sa sekundom i osam stotinki zaostatka za vodećim McGrathom. Za trećim mjestom Popov je zaostajao 4 desetinke i znao je da je to velika prilika za novo postolje, znao je da je jedina taktika u drugoj vožnji ići na sve ili ništa. Tako je i odskijao, fenomenalno je odskijao Bugarin cijelu drugu vožnju, a to kako je odradio strminu treba ući u skijaške udžbenike. Ušao je u cilj s 74 stotinke prednosti pred Kristoffersenom s najboljim vremenom druge vožnje. Već tada smo znali, ovo je za postolje. Michael Matt je ispao, Amiez ušao u cilj sa 64 stotinke zaostatka, Strasser s 82, Feller je ispao i ostala su samo trojica na startu. Popov je sa smiješkom sjedio u stolici za vodeće i čekao. Naš Kolega ušao je u cilj s 46 stotinki zaostatka i Popov je znao da je došao do drugog postolja u karijeri. Ostali su samo Meillard i McGrath. Meillardovih 46 stotinki prednosti nije bilo dovoljno, ušao je u cilj kao drugi i Popov je ostvario rezultat karijere. McGrath je iz prve vožnje imao sekundu i osam stotinki prednosti i praktički se trebao samo spustiti do cilja i uzeti svoju treću pobjedu u karijeri.

Međutim, božica Fortuna taj dan je konačno bila na strani Popova. McGrath je pred ulazak na strminu prešao preko jednih vrata i slavlje Bugara je moglo početi. Petru Popangelovu zaigrao je brk negdje kraj kamina u njegovom ski resortu u bugarskom Borovetsu jer u tom trenutku više nije bio jedini skijaški besmrtnik u Bugarskoj, točno 45 godina nakon njega, Bugari su dobili novog junaka. 9 godina, mjesec i 22 dana nakon što je bio u nesreći u kojoj je izgubio trenera, Albert Popov stajao je na vrhu svijeta. Slovenci kažu da čovjek koji ostvari pobjedu u Svjetskom kupu postaje besmrtan. U besmrtnike je tog dana u Madonni di Campiglio ušao i omaleni Bugarin Albert Popov.

