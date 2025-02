Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić osvojila je osmo mjesto u veleslalomu u austrijskom Saalbachu, čime je ostvarila svoj najbolji plasman na svjetskim prvenstvima, a to je ujedno i najbolji plasman hrvatskih skijašica u toj disciplini.

"Lijep podatak, ali nije toliko bitan. Zadovoljna sam s današnjim nastupom. Bilo je nekih stvarno dobrih dijelova, a bilo je dijelova gdje nisam sve uspjela povezati i spojiti u cjelinu. Osmo mjesto je stvarno solidno. Napredujem u veleslalomu, imam nekakvu konstantu", izjavila je 21-godišnja Zagrepčanka koja je za pobjednicom, fantastičnom Talijankom Federicom Brignone zaostala za 3.54 sekunde.

Zrinkin zaostatak, pogotovo u prvoj vožnji, bio bi bitno manji da na ulasku u zadnji sektor iznimno dugačkog veleslaloma nije napravila pogrešku koja joj je odnijela dragocjene desetinke.

"Imala sam grešku u prvom 'laufu', koja me koštala dosta vremena. U drugom sam probala više napadati, ali nisam se toliko dobro skijala kao u prvom do te pogreške. Puno toga sam vidjela što želim popraviti za ubuduće i na čemu ću raditi, što je najbitnije", rekla je dobro raspoložena Zrinka.

Jedan od razloga za dobro raspoloženje bio je i uspješan nastup njenog brata Tvrtka te Williama Petanjka u kvalifikacijama muškog veleslaloma, kao i debi mlađe sestre Dore na svjetskim prvenstvima, koja je veleslalomsku utrku završila na 44. mjestu.

"Puno mi znači, za brata pogotovo, to što se uspio kvalificirati, također i William. Bit će im to lijepo iskustvo za dalje. Sestra je došla do cilja i to joj je bilo zanimljivo. Dobar dan za Ljutiće."

Još bi bolji trebao biti u subotu, kad će Zrinka u slalomskoj utrci biti u krugu kandidatkinja za odličja, nakon što je u ovoj sezoni Svjetskog kupa već ostvarila tri pobjede u toj disciplini.

"Veselim se slalomu, mojoj disciplini. U slalomu su, realno, veća očekivanja, a i ja od sebe više očekujem. Imam što za pokazati i mislim da sam spremna za taj izazov."

Već u četvrtak je imala glasnu podršku s tribina.

"Bilo je dosta navijača, bilo je i naših, a i Slovaci su opet navijali za mene, na čemu im zahvaljujem. Očekujem da će ih u subotu biti još više", zaključila je Zrinka Ljutić.

