Samuel Kolega: 'Pobjeda na ovoj stazi značila bi mi više i od svjetskog ili olimpijskog zlata'

Ove godine proslavit ćemo 19 godina od umirovljenja Janice Kostelić. Dani kada su ona i brat joj Ivica žarili i palili svjetskim kupom čine se kao davna prošlost, jer to i jesu. Cijela jedna generacija klinaca je rođena i odrasla, a da nisu vidjeli Hrvata i Hrvaticu istovremeno u samom vrhu svjetskog skijanja, ali vremena se ponovno mijenjaju nabolje.

Filip Zubčić godinama je već jedan od najboljih veleslalomaša svijeta, Leona Popović napredovala je iz sezone u sezonu sve do ove kada se teško ozlijedila i jedva čekamo vidjeti kakva će se vratiti, ali najveće nade polagali smo u dvoje mladih i silno talentiranih skijaša za koje smo znali da imaju potencijala zasjati zajedno s najvećim skijaškim zvijezdama. Jedna od naših uzdanica trenutno je vodeća skijašica svijeta, Zrinka Ljutić.

Drugi naš jak adut ove si je sezone silom raskrčio put u svjetsku slalomsku elitu, a nakon što je sinoć stigao do prvog postolja u karijeri, čini se kako je samo pitanje vremena kada će stići i do prve pobjede. Riječ je o našem današnjem sugovorniku, Samuelu Kolegi.

Foto: profimedia

Evo, još jedanput prije svega čestitke na odličnom rezultatu jučer. Je li se dobro proslavilo, ipak je to prvo postolje u karijeri?

Pa bila je zdravica na brzinu navečer. Nismo previše slavili, danas ujutro smo imali trening već u Madonni i već je kasno bilo i nakon utrke. Nismo previše slavili, a preksutra je već utrka sljedeća pa nismo previše slavili, to ćemo kasnije.

Provedi nas malo kroz utrku. Obje vožnje fantastične. U prvoj vožnji startao si osmi, došao treći. U drugoj čim si prošao kroz cilj lovio si se za glavu, ali teško je prosuditi je li to bilo jer si zadovoljan ili jer si mislio da ti je opet za par stotinki izmaklo postolje? Budući da je McGrath imao baš veliku prednost.

Da, s prvom vožnjom sam jako zadovoljan. Stvarno je bila jako dobra, zadnji dio sam sigurno mogao još malo bolje izvući, ali sve u svemu s obzirom na to kakvu sam prošlost imao u Madonni to je stvarno bila jako dobra vožnja. Druga vožnja je bila više borba, već je i staza malo dobila. Bilo je malo više tragova, ajmo reći da je bila malo nemirnija, bila je i greška na strmini koja me skoro koštala, ali kad sam ušao u cilj kad sam vidio da sam drugi odmah sam znao da je to dobro. Je, odmah je računica ušao si drugi u cilj, još su dvojica gore, bit ću četvrti vjerojatno. McGrath sam znao da mora gadno zeznuti ili izletiti jer jedan na jedan ga dobit sa sekundom zaostatka u njegovoj trenutnoj formi je jako teško.

Je li staza u drugoj vožnji bila teška zbog postavke ili je problem bio u samoj kvaliteti staze i snijega jer je bilo dosta izlijetanja? Izletjeli su i Filip Zubčić i McGrath koji je bio prvi, a stvarno su sjajno krenuli i u drugoj.

To su greške koje su se dogodile, nije to radi staze, staza je bila jako dobro pripremljena. Ova staza je bila uvjerljivo najbolja koju su napravili ove sezone. Uvjeti su bili fenomenalni stvarno, ali opet do mene je prošlo 28 ljudi po stazi, tu se vide tragovi ne možeš imati baš 100 posto svoju liniju i onda se malo zezneš. Zubo je po meni htio previše, Zubo je krenuo od starta stvarno ono idem pobijediti i svaka mu čast na tome, to nije lagano, ali eto peh. Dogodilo se. McGrath isto, McGrath je haklao, to nije greška koja se dogodila jer je staza bila loša to se dogodi i gotovo.

Što ti prolazi kroz glavu u zadnje vrijeme? U zadnje vrijeme stvarno ostvaruješ vrhunske rezultate, svaka utrka je novi rezultat karijere, očito si u fantastičnoj formi. Stvara li ti to onda pritisak prije svake nove utrke? Neki osjećaj joj prošli put sam bio četvrti, sad moram biti barem treći?

Pritisak s obzirom na očekivanja je, uvijek želiš malo više. To mi daje samopouzdanje neko, znam stvarno kad stanem na start da je puno stvari na mjestu. Znam da skije slušaju, znam da je dobar materijal. znam da je forma dobra, da je tehnika dobra, da sam zdrav, da sam dosta trenirao. Kažem, kad stanem na start znam da su sve stvari na mjestu i to mi daje neku, ajmo reći, sigurnost da stvarno mogu odvoziti kako spada.

Foto: Profimedia

Sam si rekao sljedeća utrka je već u subotu u Adelbodenu, ako se ne varam ti si sam rekao da ti je to najdraža staza?

Je, nakon Sljemena mi je to najdraža staza. Tu očekujem uvijek puno od sebe, prošle godine je bilo to šesto mjesto tamo koje je stvarno dobro leglo. I ove godine očekujem sad dosta od sebe, ovo mi je dalo još dodatnog samopouzdanja. Opet kažem, zdravlje je tu zdrav jesam u formi jesam tako da... Nema razloga da ne bude dobro.

Čini se da je taj tvoj strelovit rast krenuo baš tim šestim mjestom u Adelbodenu prošle sezone. Čekao si ti, čekali smo i mi to tvoje prvo postolje, sljedeći korak je pobjeda. Znam da nećeš ništa najavljivati, ali misliš li da imaš to trenutno u sebi da se možeš nositi s apsolutno najboljima?

Ja mislim da da, ja vidim da uspijevam to pokazivati u vožnjama. To su sad treće, četvrto, peto vrijeme po vožnjama. Evo sad već dvije utrke i dvije stvarno dobre vožnje za redom spojene tako da siguran sam da mogu.

Uz tebe i Zrinka Ljutić stvarno fantastično skija ove sezone. Došla je do prve pobjede u Semmeringu i onda tjedan poslije odmah druga, dvije nevjerojatne pobjede. Hrvatsko skijanje je u velikom usponu. Čuješ li se s njom, komentirate li u reprezentaciji svi skupa rezultate i utrke, možda si dajete i savjete neke?

Foto: Pixsell

Jasno da se čujemo, čestitamo uvijek. Čestita ona meni, čestitam ja njoj. U strašnom je zamahu sad ona, ušla je u onu formu za kojom baš svi teže. Zadnje četiri slalomske vožnje imala je četiri puta najbolje vrijeme što je strahovito teško. To je praktički nemoguće čak, ako bih to smio reći. To ona sad treba iskoristiti, ima Flachauu ja mislim sad u utorak i nadam se da će to tamo opet pokazati, siguran sam da može. Mislim da ju sad ne može nitko zaustaviti, u ovakvoj formi.

Ove godine skija se i Svjetsko prvenstvo u Saalbachu. S obzirom na tvoju formu, s obzirom na Zrinkinu formu, Filip Zubčić je već godinama apsolutna konstanta u vrhu veleslaloma. Izgleda kao da se imamo pravo nadati osvajanju četiri medalje.

Meni je prvo u fokusu siječanj, tu imam sad četiri jako bitne utrke gdje će se jako puno toga odlučivati i za kraj sezone i za poredak i tako dalje. Ova četiri klasika su mi užasno bitna, meni osobno, meni te utrke jako puno znače, to su veliki događaji spektakli, to su skijališta za povijest i to su baš ono legendarne staze i ove dvije u Švicarskoj i onda još i Kitzbühel i Schladming. To su baš najveće utrke na svijetu i onda ćemo imati mali predah i onda ide maksimalna koncentracija na taj, mislim da je meni 16. drugog taj slalom. Ništa, onda se tamo pokazati. To su dvije vožnje, to je svake dvije godine. Stvarno treba dati 100 posto od sebe i dokazati se.

Sljedeća godina je olimpijska pa ispada sjajno da ti je forma tako narasla sezonu prije Olimpijskih igara. Možda već tamo budeš u ulozi jednog od favorita.

Da, istina. Olimpijada to je isto posebno i to je svake četiri godine i opet imaš dvije vožnje pa novu priliku tek za četiri godine. To je uvijek, možda malo neki dodatni pritisak, ali ja se veselim i tome naravno.

Iz Hrvatske si, logično je da će ti Ivica Kostelić biti najveći idol i uzor u skijanju, ali reci mi tko je tu od stranaca. Koga si volio gledati dok si odrastao?

Pa dok sam odrastao nisam... To mi je Zubo jednom rekao dok sam bio klinac, imao sam 13-14 godina, Zubo mi je rekao: "Nemoj imati previše uzora, radije ciljaj na to da ti budeš uzor drugima.", to sam si dosta uzeo k srcu, ali naravno da uvijek gledaš druge. Okupiš nešto od drugih, ali isto tako moraš ti težiti da budeš sam sebi ideal, to mi je uvijek ostalo u sjećanju, to mi se urezalo u pamćenje. Ima uvijek tu ljudi kojima se divim, daleko od toga. Recimo Kristoffersen, odrastao sam uz njega, on se dosta rano probio, odrastao sam gledajući njega kad sam imao 14-15 godina on je već onda bio u samom vrhu. Ali sad isto, svaku utrku startam tu oko njega i moram ga pobijediti, mislim svaka mu čast.

Je li ti to onda jučer bilo posebno slatko kad si završio na postolju ispred čovjeka kojem si se divio kao klinac?

Pa da, to bude i to mi je nekako prošle godine u Adelbodenu najviše bio šok. Dijelili smo šesto mjesto nakon prve vožnje, startao sam iza njega i to je bio čudan osjećaj. Odrastao sam gledajući ga ne samo kako skija nego i kako pobjeđuje Hirschera u najboljim danima. Skijao je k'o lud već onda i sad ti startaš iza njega i moraš ga pobijediti. Odličan je osjećaj da sam sad došao do nivoa gdje mu mogu i parirati.

Tvoj brat Elias je također bio sjajan skijaš, odličan slalomaš, ali nažalost se morao rano umiroviti? Je li ti brat podrška, dođe li ti kad sa savjetima?

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL Elias Kolega

Brat je velika podrška iako on ima svog natjecatelja, Belgijca Armanda, ali kako i on i ja vozimo slalom uvijek smo na istim utrkama. Uvijek on meni daje savjete, ja se čujem i s Armandom da dobijem i informacije o stazi i to je neka suradnja koja mi jako puno znači. Na kraju krajeva brat mi je, mi smo prošli jako puno toga skupa i jako mi je drago zbog toga.

Trenutno si peti slalomaš svijeta, misliš li da se možeš do kraja sezone uključiti u borbu za slalomski globus?

Tek je sad počeo ovaj siječanj, to je dosta daleko. Trenutno samo želim nastaviti u ovom tempu u kojem sam sad, a za te kalkulacije će biti vremena poslije, tamo u trećem mjesecu. Za sada ne razmišljam o tome.

Kad si tek počinjao skijati koji ti je bio neki najveći san ili cilj?

Pa mislim da svi mi Hrvati možemo reći da svi želimo pobijediti na Sljemenu. Pogotovo zato što čak ni Ivica ni Janica nisu, ta pobjeda bi im uvijek pobjegla za par stotinki. Mislim da se može reći da je to svima nama Hrvatima ogromna želja i to bi stvarno bilo nešto jako posebno.

Foto: Profimedia

Bi li ti onda neka druga najdraža destinacija za pobjedu bio Adelboden ili više Klasici u Wengenu ili Kitzbühelu?

Pa iskreno Adelboden bi mi više značio i to sam uvijek govorio, pobjeda u Adelbodenu bi mi značila više nego neko svjetsko ili olimpijsko zlato. To su takva kultna mjesta, to je takva staza, to je takva atmosfera tamo. Mislim dobro bit će ove godine u Saalbachu svjetsko prvenstvo, to je Austrija, bit će i tamo ludnica, ali ne znam meni su ti klasici jako jako posebni i to sam i prvi puta osjetio kad sam došao tamo. Taj Adelboden, Kitzbühel, pa čak i Schladming to je 30 tisuća ljudi tamo, to je kao. Meni to jako puno znači. To je tradicija, to su utrke koje imaju užasno dugu povijest. Taj spust u Kitzbühelu, to je spektakl kakvog nema.

