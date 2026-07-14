Olimpijska prvakinja preminula nakon duge i teške bolesti

U 53. godini preminula je Galina Kukljeva, nekadašnja ruska biatlonka i osvajačica zlatne olimpijske medalje s Igara u japanskom Naganu 1998. godine.

Ruski biatlonski savez je objavio da je preminula nakon duge i teške bolesti.

Zlatnu olimpijsku medalju osvojila je u sprint utrci na 7.5 kilometara, a imala je u svom vlasništvu još dvije olimpijske medalje iz štafetnih utrka, srebro te godine u Naganu i četiri godine poslije broncu iz Salt Lake Cityja.

Na svjetskim prvenstvima je osvojila tri zlatne, dvije srebrne i jednu brončanu medalju. U svoje vrijeme slovila je kao jedna od najuspješnijih ruskih biatlonki.

U Svjetskom kupu je tijekom karijere ostvarila devet pojedinačnih pobjeda.

Nakon kraja karijere ostala je vezana uz sport te je radila kao profesorica na sportskom fakultetu Državnog sveučilišta u sibirskom Tjumenu.