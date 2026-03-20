FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAGIČNA VIJEST /

Sport zavijen u crno: Olimpijac preminuo sa samo 27 navršenih godina

Foto: Profimedia

Tijekom karijere osvojio je i naslov državnog prvaka

20.3.2026.
18:15
Sportski.net
Profimedia
VOYO logo
Sportski svijet je zavijen u crno jer je u dobi od samo 27 godina preminuo litavski biatlonac Linas Banys koji je Litvu predstavljao na Zimskim olimpijskim igrama 2022. u Pekingu.

"Tragična vijest šokirala je litavsku biatlonsku obitelj: preminuo je 27-godišnji biatlonac Linas Banys. Linas je predstavljao Litvu na Olimpijskim igrama u Pekingu 2022., tri svjetska prvenstva, natjecanjima Svjetskog kupa, a tijekom karijere osvojio je i naslov državnog prvaka. Stanovnik Anykščiaija završio je karijeru biatlonca 2024. godine. Naša sućut obitelji, rodbini i cijeloj biatlonskoj zajednici", stoji u priopćenju litavskog biatlonskog saveza. 

Banys je sa svojim sunarodnjacima završio 14. u Pekingu u štafeti 4x7,5 kilometara. 

BiatlonZimske Olimpijske Igre 2022Litva
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
