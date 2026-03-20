Sport zavijen u crno: Olimpijac preminuo sa samo 27 navršenih godina

Sportski svijet je zavijen u crno jer je u dobi od samo 27 godina preminuo litavski biatlonac Linas Banys koji je Litvu predstavljao na Zimskim olimpijskim igrama 2022. u Pekingu.

"Tragična vijest šokirala je litavsku biatlonsku obitelj: preminuo je 27-godišnji biatlonac Linas Banys. Linas je predstavljao Litvu na Olimpijskim igrama u Pekingu 2022., tri svjetska prvenstva, natjecanjima Svjetskog kupa, a tijekom karijere osvojio je i naslov državnog prvaka. Stanovnik Anykščiaija završio je karijeru biatlonca 2024. godine. Naša sućut obitelji, rodbini i cijeloj biatlonskoj zajednici", stoji u priopćenju litavskog biatlonskog saveza.

Banys je sa svojim sunarodnjacima završio 14. u Pekingu u štafeti 4x7,5 kilometara.

