Hrvatski vaterpolisti su pobjedom nad Japanom 17-12 osvojili drugo mjesto u skupini C na Svjetskom prvenstvu u Fukuoki, što im je donijelo dvoboj protiv Crne Gore za plasman u četvrtfinale, o čemu su nakon dvoboja s Japancima govorili izbornik Ivica Tucak te igrači Luka Bukić i Ante Vukičević.

Ivica Tucak:

"S Japancima je uvijek nezgodno. Na kraju oni padnu, ali za nevjerovati je koja je to energija, koje je to plivanje... Stvarno te dovode do ludila, do krajnjih mogućnosti. Najbitnije je da smo pobijedili, da smo bili fokusirani. Ono što smo željeli, to smo dobili. Ništa nam nije nosila ta utakmica. U slučaju i poraza bi išli na neki drugi put. Ovako idemo na Crnu Goru. Znam ih, bio sam tamo trener. Poštujem jako tu mladu ekipu, poštujem svog kolegu Bojkovića, mog bivšeg kapetana. Naravno, bilo bi mi draže da smo se susreli negdje u polufinalu. Prva eliminacijska utakmica, najteža na turniru. Puno vremena za odmor nemamo. Znam kvalitete Crnogoraca, znam i njihove mane, ali da će biti teška utakmica, naravno da hoće. Oni su protiv Srbije bili toliko dominantni u dvije i pol četvrtine, da je nevjerojatan način na koji su izgubili utakmicu. Pokazali su da imaju svojih aduta, ali i mana. Nadam se da ćemo te mane iskoristiti.

Luka Bukić:

"Crnogorci su otvorili odlično utakmicu protiv Srbije, malo su pali kasnije, ali treba biti koncentriran od početka do kraja protiv njih. Igrali smo s njima ovo ljeto i na pripremnom turniru. Poznajemo ih dobro, odlična su momčad. Pripremit ćemo se najbolje što možemo i nadamo se da ćemo pobijediti. Moramo ući agresivno u utakmicu. U obrani moramo biti koncentrirani i agresivni. Od obrane sve kreće. Ako taj dio posla dobro odradimo, bit će nam lakše i u napadu. Očekujem dobru utakmicu i s naše i s njihove strane."

Ante Vukičević:

"Kao i uvijek protiv Japanaca, fizički izuzetno teška utakmica. Taktički su na vrhunskoj razini, a uz to i plivaju non-stop do zadnje minute, tako da je zaista bila fizički iscrpljujuća utakmica i mentalno. Treba se koncentrirati od početka do kraja, jer oni iskorištavaju najmanji prostor za napad na gol. Lijepo smo odigrali od početka do kraja. Jesmo primili puno golova, ali nema veze, to je sad iza nas. Okrećemo se osmini finala. Naporno smo trenirali cijelo ljeto, svi smo u zavidnoj fizičkoj formi. Uz jedan dan odmora ćemo se brzo vratiti na sto posto i bit spremni za osminu finala."