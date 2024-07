Grad svjetla, romantike, mode, umjetnosti, a sada i sporta. Pariz je sve to, grad s mnogo lica i tek drugi grad u povijesti, nakon Londona, koji je tri puta ugostio ljetne Olimpijske igre. Od onih prvih prošlo je točno 100 godina.

Hrvatsku će u Francuskoj predstavljati 73 sportaša u 16 sportova. Misija Pariz treća je najmalobrojnija u hrvatskoj povijesti, ali je brojnija od one pandemijske u Tokiju. No, može li biti i uspješnija? Iz Tokija su se naši sportaši 2021. vratili s osam medalja. I bio je to drugi najuspješniji nastup na Olimpijskim igrama od samostalnosti. Rekord i dalje drži Rio de Janeiro. Te 2016. u Hrvatsku je sletjelo čudesnih 10 olimpijskih odličja.

A od koga se sada očekuje najviše? Od onih koji su se s medaljama vraćali i prije. Kraljica diska Sandra Elkasević, zlatna veslačka braća Martin i Valent Sinković, neustrašivi Damir Martin i neumorni vaterpolisti, koji su u ovoj godini već osvojili europsko srebro i svjetsko zlato. Srebrnu medalju iz Tokija branit će gimnastičar Tin Srbić, a po ono bez čega je ostala na prošlim Igrama, vraća se judašica Barbara Matić. Medalju priželjkuju i sjajni debitanti taekwondaši, ali i rukometaši, koji su propustili prošle Olimpijske igre.

Ne zaboravite jedriličare i predstavnike u streljaštvu. I hrabrog boksača Gabrijela Veočića, koji u Pariz stiže kao europski prvak. Puno očekujemo i od tenisača. Mate Pavić i Nikola Mektić brane olimpijsko zlato iz onog ludog hrvatskog finala, a na terene kultnog Roland Garrosa stiže i fantastična Donna Vekić, koja igra tenis karijere.

I zato se imamo pravo nadati. Na najvećem sportskom natjecanju redovito se pišu neke čudesne priče pa neka Pariz za Hrvatsku bude upravo to – čudo. Neka Igre počnu!

