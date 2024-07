Kinez Xie Yu osvojio je u nedjelju zlato u disciplini 10 metara zračnim pištoljem za muškarce na Olimpijskim igrama u Parizu.

Italiji su srebro i broncu donijeli Federico Nil Maldini i Paolo Monne.

Stalno među prva tri, Xie je preuzeo vodstvo pet hitaca prije kraja, dok su do tada Talijani vodili.

Pobjednik Svjetskog kupa 2024. u ovoj disciplini osvojio je na kraju zlatnu medalju sa samo 0,9 bodova ispred Maldinija.

Korejkama zlato i srebro u 10 m zračni pištolj

Južnokoreanka Ye Jin je osvojila zlatnu medalju u disciplini 10 m zračnim pištoljem u nedjelju na Olimpijskim igrama u Parizu, dok je srebro pripalo njenoj sunarodnjakinji Kim Yeji.

Broncu je, u finalu koje je održano u Châteaurouxu, osvojila je Indijka Manu Bhaker.

Oh Ye Jin osvojila je zlato postavivši olimpijski rekord u finalu s 243,2 boda, ispred Kim Yeji koja je imala 241,3 boda. Indijka Manu Bhaker je bila treća s ukupno 221,7 bodova.

Ferrand-Prevot upotpunila kolekciju olimpijskim zlatom

Miljenica domaće publike, Francuskinja Pauline Ferrand-Prevot (32) na dominantan je način stigla do naslova olimpijske pobjednice u brdskom biciklizmu na OI u Parizu.

Višestruka svjetska prvakinja u brdskom biciklizmu u raznim disciplinama Ferrand-Prevot na svojim je četvrtim Igrama napokon stigla i do olimpijskog odličja i to zlatnog.

Ključni potez iskusna Ferrand-Prevot povukla je već u drugom od ukupno sedam krugova kada je izbila na čelo, ubrzala te odmah napravila više od pola minute prednosti u odnosu na konkurenciju. Ta je prednost samo rasla, u zadnjem je krugu iznosila i više od tri minute. Nakon što je Ferrand-Prevot s navijačima već proslavila zlato, na cilj su stigle srebrna i brončana, a Amerikanka Haley Batten (25) je u samoj završnici imala više snage od Šveđanke Jenny Rissveds (30) te ciljem prošla kao druga sa 2:57 minuta zaostatka za zlatnom Francuskinjom, dok je Rissveds sa 3:02 minute zaostatka osvojila broncu koju može pridodati zlatu osvojenom prije osam godina u Rio de Janeiru.

'Tragičarka' utrke ispala je Nizozemka Puck Pieterse koja je ciljem prošla kao četvrta sa 3:23 minute iz Ferrand-Prevot, a dugo je vremena držala drugu poziciju s velikom prednosti ispred konkurencije. No, u petom krugu joj se probušila guma na nezgodnoj poziciji pa je nekoliko minuta morala voziti na praznoj gumi prije no što ju je mogla zamijeniti, a to ju je koštalo pada u plasmanu i u konačnici medalje.

Streličarke iz Južne Koreje na dramatičan način osiguale 10. uzastopno zlato

Ženska reprezentacija Južne Koreje u streličarstvu produžila je svoj niz osvajanja zlatnih medalja u ekipnom natjecanju na olimpijskim igrama na 10 nakon što su bile najbolje i u Parizu.

Korejke su svoj niz nepobjedivosti u streličarstvu očuvale na izuzetno dramatičan način, i u polufinalu i u finalu su pobjeđivale svoje suparnice tek nakon dodatne runde ispaljenih strijela sa po 5-4.

U polufinalu su Nizozemke uspjele nakon četiri serije od po šest strijela biti poravnate s Korejkama na 4-4, pa se pristupilo dodatnoj rundi u kojoj je svaka od tri članice ekipe na raspolaganju imala po jednu strijelu. Tu su Korejke bile uspješnije sa 26-23 te izborile finale protiv Kine.

U finalu je Južna Koreja povela sa 4-0, Kina se uspjela vratiti na 4-4, pa je o pobjedniku opet odlučivala dodatna runda, a u njoj su Korejke nakon detaljnog sudačkog pregledavanja mjesta gdje su se strijele zabijale u metu procijenili kako je rezultat bio 29-27 za Južnu Koreju.

Brončane medalje osvojile su Meksikanke koje su u susretu za treće mjesto sa 6-2 bile bolje od Nizozemki.

Ekipno natjecanje streličarki u program olimpijskih igara uvedeno je u Seulu 1988. godine, ovo je bilo 10. izdanje te discipline i 10. pobjeda Južne Koreje.

14-godišnjakinja do zlata u 'skejtu'

Japanka Coco Yoshizawa osvojila je zlatnu medalju u skateboardingu na Olimpijskim igrama u Parizu.

Njezina sunarodnjakinja Liz Akama osvojila je srebro, dok je Brazilka Rayssa Leal bila treća.

Japanska 14-godišnjakinja je bila najbolja i u kvalifikacijama, a u finalu je nastavila svoju dominaciju. Na koncu je pobijedila sa 272.75 bodova.

Njezina godinu dana starija sunarodnjakinja je bila druga sa 266.95 bodova, dok je 16-godfišnja Brazilka sakupila 253.37 bodova.

Džudo - Abe obranio zlato, iznenađenje Keldijorove

Japanski džudaš Hifumi Abe osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 66kg, a Uzbekistanka Dijora Keldijorova u kategoriji do 52 kg na Olimpijskim igrama u Parizu. Abe je obranio naslov olimpijskog pobjednika iz Tokija nastavivši svoju dominaciju.

Neporažen od 2019. godine, Abe je bio nezaustavljiv. U finalu je pobijedio Brazilca Williana Limu ipponom osvojivši drugo olimpijsko zlato uz četiri zlatne medalje sa svjetskih prvenstava. Brončane medalje osvojili su Kazahstanac Gusman Kirgjzbajev i Moldavac Denis Vieru. Kirgjzbajev je pobijedio Srbina Strahinju Bunčića, a Vieru je bio bolji od Francuza Walidea Khyara.

U ženskoj konkurenciji na rasporedu je bila kategorija do 52 kg. Uzbekistanka Keldijorova priredila je veliko iznenađenje porazivši na putu do zlata dvije olimpijske pobjednike. Prvo je pobijedila braniteljicu zlata Japanku Utu Abe, inače sestru "zlatnog" Hifumija Abea, a potom je u finalu slavila i protiv kosovske džudašice Distrije Krasniqi koja je u Tokiju pobijedila u kategoriji do 48 kg. Brazilka Larissa Pimenta i Francuskinja Amandine Buchard osvojile su bronce.

Australka Fox zlatna u kajaku na divljim vodama

Australka rođena u Francuskoj Jessica Fox (30) osvojila je naslov olimpijske pobjednice u kajaku na dviljim vodama na OI u Parizu. Za Fox je ovo već četvrta olimpijska medalja u ovoj disciplini, a peta ukupno. Još kao 18-godišnjakinja je 2012. u Londonu bila srebrna, uslijedile su bronce iz Rija 2016. i Tokija 2021., dok je prije tri godine u Tokiju uzela zlato, ali u kanuu.

U finalnoj utrci Fox je zadanu dionicu svladala za 1:36.08 minuta, 1.45 sekundi brže od srebrne Poljakinje Klaudije Zwolinske (25), odnosno 2.86 sekundi od brončane Britanke Kimberley Woods (28). Braniteljica naslova iz Tokija, Njemica Ricarda Funk (32) u finalu je promašila vrata zbog čega je dobila 50 kaznenih sekundi te je na kraju zauzela 11. mjesto.