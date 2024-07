Drugog dana natjecanja na XXXIII Olimpijskim igrama u Parizu održat će se natjecanja u 25 sportova, u njih osam dijelit će se medalje, a hrvatski sportaši nastupit će u jedrenju, stolnom tenisu, streljaštvu, tenisu, vaterpolu i veslanju.

JEDRENJE

Palma Čargo sudjelovat će u prva četiri plova u windsurfingu od 12.13 sati, a Šime i Mihovil Fantela u prva tri plova skiffa od 15.45 sati

STOLNI TENIS

Susret 1. kola turnira stolnotenisačica između Ivane Malobabić i Singapurke Jian Zeng, 12.15 sati

STRELJAŠTVO

Petar Gorša, Miran Maričić nastupit će u kvalifikacijama u disciplini zračna puška 10m, 11.15 sati

TENIS

Susret 1. kola pojedinačnog turnira tenisačica između Donne Vekić i Talijanke Lucije Bronzetti, od 12.00 sati

Foto: Profimedia

VATERPOLO

Utakmica 1. kola skupine A Hrvatska - Crna Gora, 16.35 sati

VESLANJE

Martin i Valent Sinković nastupit će u kvalifikacijama dvojaca u 11.00 sati

Medalje se dijele u osam sportova

Drugog dana natjecatenja medalje će se dijeliti u osam sportova - biciklizmu, džudu, kajaku/kanuu na divljim vodama, mačevanju, plivanju, skateboardingu, streličarstvu i streljaštvu

BADMINTON

muški i žene pojedinačno, muški i ženski parovi, mješoviti parovi, natjecanje po skupinama, od 8.30 do 23.00 sati

BICIKLIZAM

žene, brdski biciklizam, cross-country, 14.10 sati

BOKS

muški, 1. kolo, do51kg, do 57kg, do 71kg, do 92kg, od 11.00 do 21.00 sati

žene, 1. kolo, do 50kg, do 66kg, od 12.30 do 22.00 sati

DŽUDO

žene, do 52kg, od 10.00 do 17.00 sati

muški, do 66kg, od 10.00 do 17.00 sati

GIMNASTIKA

žene, kvalifikacije, od 9.30 do 23.00 sati

HOKEJ NA TRAVI

muški, 2. kolo, skupina A: Njemačka - Španjolska (17.00 sati), Nizozemska - Francuska (19.45 sati), JAR - Velika Britanija (20.15 sati); skupina B: Belgija - Novi Zeland (17.30 sati)

žene, 1. kolo, skupina A: Belgija - Kina (10.00 sati), Njemačka - Japan (10.30 sati); skupina B: Australija - JAR (12.45 sati), Velika Britanija - Španjolska (13.15 sati)

JEDRENJE

žene, windsurfing četiri plova, 12.13 sati; skiff tri plova, 15.35 sati

muški, windsurfing četiri plova, 13.43 sati; skiff tri plova, 15.45 sati

KAJAK/KANU DIVLJE VODE

žene, kajak, polufinale u 15.30, finale u 17.45 sati

KONJIČKI SPORT

eventing, cross-country, pojedinačno i ekipno, 10.30 sati

KOŠARKA

muški, 1. kolo, skupina C: Južni Sudan - Portoriko (11.00 sati), Srbija - SAD (17.15 sati)

žene, 1. kolo, skupina A: Španjolska - Kina (13.30 sati), Srbija - Portoriko (21.00 sat)

MAČEVANJE

žene, floret pojedinačno, od 9.30 do 22.00 sati

muški, mač pojedinačno, od 10.00 do 22.30 sati

Foto: Profimedia

NOGOMET

žene, 2. kolo, skupina A: Novi Zeland - Kolumbija (17 sati), Francuska - Kanada (21 sat); skupina B: Australija - Zambija (19 sati), SAD - Njemačka (21 sat); skupina C: Brazil - Japan (17 sati), Španjolska - Nigerija (19 sati)

ODBOJKA

muški, 1. kolo, skupina A: Francuska - Srbija (17.00 sati), Slovenija - Kanada (21.00 sati)

žene, 1. kolo, skupina B: Poljska - Japan (13.00 sati); skupina C: Italija - Dominikanska Republika (9.00 sati)

ODBOJKA NA PIJESKU

muški i žene, natjecanje po skupinama, od 9.00 do 0.00 sati

PLIVANJE

muški, kvalifikacije 200m slobodno (11.00 sati), 400m mješovito (11.15 sati), 100m leđno (11.43 sati); 400m mješovito finale (20.30 sati), 200m slobodno polufinale (20.46 sati), 100m leđno polufinale (21.32 sati), 100m prsno finale (21.44 sati)

žene, kvalifikacije 100m prsno (11.27 sati), 200m slobodno (12.00 sati); 100m leptir finale (20.40 sati), 100m prsno polufinale (21.10 sati), 200m slobodno polufinale (21.50 sati)

RAGBI 7

žene, 1. kolo, skupina A: Fidži - Kanada (17.30 sati), Novi Zeland - Kina (18.00 sati); skupina B: Irska - Velika Britanija (15.30 sati), Australija - JAR (16.00 sati); skupina C: SAD - Japan (16.30 sati), Francuska - Brazil (17.00 sati); 2. kolo, skupina A: Fidži - Kina (21.00 sati), Novi Zeland - Kanada (21.30 sati); skupina B: Irska - JAR (19.00 sati), Australija - Velika Britanija (19.30 sati); skupina C: SAD - Brazil (20.00 sati), Francuska - Japan (20.30 sati)

RUKOMET

žene, 2. kolo, skupina A: Južna Koreja - Slovenija (11.00 sati), Švedska - Njemačka (14.00 sati), Danska - Norveška (16.00 sati); skupina B: Brazil - Mađarska (9.00 sati), Angola Španjolska (19.00 sati), Francuska - Nizozemska (21.00 sati)

SKATEBOARDING

žene, kvalifikacije u 12.00 sati, finale u 17.00 sati

STOLNI TENIS

muški pojedinačno, 1. kolo, 10.00 i 20.00 sati

žene pojedinačno, 1. kolo, 10.00 i 20.00 sati

mješoviti parovi, četvrtfinale, 16.00 sati

STRELIČARSTVO

žene, ekipno, od 9.30 do 17.30 sati

STRELJAŠTVO

žene, zračna puška 10m, kvalifikacije u 9.15 sati; zračni pištolj 10m, finale u 12.00 sati

muški, zračna puška 10m, kvalifikacije u 11.15 sati; zračni pištolj 10m, finale u 9.30 sati

SURFANJE

žene, 2. krug, 19.00 sati

muški, 2. krug, 23.48 sati

TENIS

muški, pojedinačno i parovi, 1. kolo, od 12.00 sati

žene, pojedinačno i parovi, 1. kolo, od 12.00 sati

VATERPOLO

muški, 1. kolo, skupina A: Italija - SAD (15.00 sati), Hrvatska - Crna Gora (16.35 sati), Rumunjska - Grčka (21.05 sati); skupina B: Australija - Španjolska (10.00 sati), Srbija - Japan (12.05 sati), Francuska - Mađarska (19.30 sati)

VESLANJE

muški, kvalifikacije, dvojac (11.00 sati), dvojac na pariće laki veslači (12.00 sati); repesaž samac (9.36 sati), dvojac na pariće (10.20 sati)

žene, kvalifikacije, dvojac (10.30 sati), dvojac na pariće lake veslačice (11.30 sati), četverac (12.30 sati); repesaž samac (9.00 sati), dvojac na pariće (10.10 sati)