Ovakav kaos se ne viđa na golf terenima: Pogodio nemoguće, a publika ga zalila hektolitrima pive

Nije mjesto gdje inače gledamo ludnicu među gledateljima, no čak i na golf terenima moguć je fenomen sportskog delirija.

Ekstazu je svima prisutnima na travnjacima u Adelaideu priuštio američki golfer Patrick Reed koji je uspio pogoditi 'hole in one' na LIV golf turniru, i to već nakon 15 minuta od početka natjecanja.

U trenutku kada je loptica upala u rupu, publika je 'podivljala' i zasula Reeda, ali i praktički cijeli teren, pivama i ostalim napitcima.

"Rano je počela zabava. Bilo je nestvarno. Grlo me i dalje boli od urlanja, a i adrenalin je skočio. Tresao sam se i nisam se mogao smiriti", rekao je Reed pa se osvrnuo i na slavlje gledatelja:

"Potpuno smrdim po pivi, ali i po ostalim stvarima, ali to je ono što možete i očekivati. Potpunu ludnicu i kaos."

Inače, ovo je deveta 'Hole in one' u povijesti LIV golf turnira.

