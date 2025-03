Kolega za Net.hr rezimirao sezonu i otkrio zašto su nakon postolja rezultati pali

Iza najboljeg hrvatskog slalomaša, Samuela Kolege, je najbolja sezona u karijeri. Istina, nije ta sezona još završila budući da danas još treba odvoziti posljednji slalom sezone u američkom Sun Valleyju. Privilegiju skijanja na završnici Svjetskog kupa dobiva samo 25 najboljih svjetskih slalomaša, a popularni 'Sami' definitivno spada u tu kategoriju. Treća mu je ova godina zaredom da nastupa na finalu Svjetskog kupa, a u prošle dvije nažalost nije uspio osvojiti bodove. Prošle godine u Saalbachu završio je 18. tri mjesta iza osvajača bodova, a prije dvije godine u Soldeu nije uspio završiti prvu vožnju.

Sami će ovu sezonu najviše pamtiti po svom prvom postolju u karijeri do kojeg je stigao u noćnom slalomu u talijanskoj Madonni di Campiglio kada je osvojio treće mjesto. Tri godine nakon trećeg mjesta Filipa Zubčića u Val-d' Isereu 12. prosinca 2021. Uslijedio je nakon toga pad rezultata, a odmah nakon Madonne nije uspio završiti utrku na svojoj omiljenoj stazi u Adelbodenu. Na preostala tri kultna slaloma u Wengenu, Kitzbuehlu i Schladmingu završavao je redom 23., 25., i 20. Vratio se dobrim rezultatima na Svjetskom prvenstvu u Saalbachu gdje je zauzeo 10. mjesto da potom ne bi završio utrku u Kranjskoj Gori, a u norveškom Hatjfellu ponovno je bio izvan prvih 15. Završio je tek na 19. mjestu.

U današnjoj utrci startat će osmi, a u intervjuu za Net.hr otkrio je zašto je došlo do pada rezultata u siječnju, ali i prokomentirao sjajnu sezonu hrvatskog skijanja koje bi moglo završiti slavodobitno osvoji li danas Zrinka Ljutić Mali kristalni globus u slalomu.

Kako bi prokomentirao ovu sezonu, dosad definitivno najbolja u tvom životu. Došlo se do prvog postolja, osigurao plasman na završnicu u slalomu.

Ha, Mislim da mi je netko ovu sezonu ponudio prije početka potpisao bi sigurno. Išlo je dosta gore-dolje, ali puno bodova sam uzeo stvarno, više nego zadnje dvije godine skupa praktički. Mislim da čak sigurno. Izuzetno mi je drago, na devet utrka je bila neka konstanta. Nisu baš bili svi najbolji rezultat, ali bilo je bilo deset utrka u bodovima za sad, što mi dosta znači, tako da ništa. Dobro se osjećam i to treba sad završiti.

Nakon trećeg mjesta u Madonni, rezultati su dosta pali u siječnju. Pričalo se da si imao nekih problema s leđima?

Ma je. Nije to bilo ništa kritično daleko od toga. Malo je došao možda do nekog zamora u siječnju po meni. Pogotovo krajem siječnja u Schladmingu i to baš sam u Schladmingu sam osjetio npr. Vožnja su bile dobre i skijaški korektne i sve, ali jednostavno spore. To mi je znak uglavnom da je u pitanju umor. Onda sam se uspio malo oporaviti, taman nakon Schladminga sam se nakratko bio nešto razbolio, ali to nije bilo ništa strašno. Uspio sam onda Svjetsko prvenstvo dobro odraditi i sad se dosta dobro osjećam iskreno, tako da spreman sam ovaj dio utrke još odraditi stvarno.

Imaš li već kakvih najava za sljedeću sezonu? Naravno, želiš graditi na uspjesima koje si napravio u ovoj.

Svaka sezona dosad u Svjetskom kupu je sve bolja od prijašnje i to moram ciljati da tako nastavim. Moram svake godine, već imam par stvari na kojima mislim poraditi sad na proljeće i na ljeto. Znam da još ima prostora za napredak, tako da to je dobro znam da nisam na maksimumu. Nisam dosegao svoj maksimum, to sam siguran, i znamo i trener i ja na čemu treba poraditi i to ćemo se usmjeriti na to. Tako da iduća sezona bude još bolja onda.

Ima li kakve naznake da bi možda mogao početi voziti druge discipline, osim slaloma, u Svjetskom kupu?

U Svjetskom kupu zasad ne. Jer to su užasno visoki brojevi još trenutno u tome. Čak i s pobjedama na nekim FIS utrkama, u veleslalomu do kojeg sam čak blizu sad već došao, i dalje bi to bio jako visok broj u Svjetskom kupu. Najveći u nekom najboljem scenariju, za to treba još dosta raditi u slalomu pa bi bilo najljepše doći do više od 500 bodova u slalomu da se može veleslalom startat s brojem 31. To je jako puno posla do toga, ali kroz par godina, kako mi ide sad nadam se da bi možda moglo doći do toga i da bi onda s tim mogao startati veleslalom. Leđa su mi bolja nego prošlih godina i osjećam se bolje i na veleslalomu. Nastavit ću ga trenirati sigurno i tko zna? Možda jednog dana bude i to.

Bi li htio prokomentirati malo kolege iz reprezentacije, čini se da imamo stvarno odlične skijaše.

Pa je, nema nas puno. Pet nas je, ajmo reć u Svjetskom kupu da se baš natječemo, ali nas 5 smo stvarno dobri. Drago mi je da svaki put netko uspije iskočiti malo, govorim za slalom. Trojica smo i uvijek nekako uspio osigurati da dan stvarno završi dobro. Evo, sad je Istok uspio. Nažalost Istoku se tek sad posložilo. Istok je stvarno cijele sezone skijao jako dobro. Jednostavno, u utrkama mu to nije išlo. Zaredalo se par loših i to se odrazilo nažalost, ali evo Kranjsku Goru je odradio odlično i to nije sad neka slučajnost, on stvarno skija dobro. Zubo je u veleslalomu jako konstantan. Jak je cijelo vrijeme. OK, nije možda na postolju, ali to je uvijek 6., 7., 5., 12., 9., a to je teško držati takvu konstantu i tako da da, dok smo tu, ja mislim da je to jako dobro i dobar pokazatelj da dobro radimo.

Zubčić i Istok su govorili da kad bi na utrkama vozili kako voze na treningu bili bi u prvih 15 sigurno. Imaš li i ti nekad taj osjećaj? Treniraš na nekoj stazi, osjećaš se odlično, misliš da te čeka odličan rezultat i onda se na utrci dogodi suprotno.

Ponekad se dogodi, da. Na dan utrke pristup je bitan da se stvarno probaš baš natjecati. Puno, puno takmičara ima problem s tim da ne mogu na utrci izvući maksimum iz sebe. Nekad ja to imam, naravno, ali to je na primjer, jako bitno. To rade ovi vrhunski, jako dobro. Henrik, Loic i ovi to rade vrhunski i na to se treba ugledati. Treba baš na dan trke izvući iz sebe maksimum. To je jako bitno po meni i to mi je uspijevalo ove sezone. Kada sam to uspio, to se najbolje odrazilo na rezultatima. Par puta mi je to stvarno jako dobro uspjelo da baš dam sto posto od sebe na dan utrke.

I evo za kraj: neki tvoji ciljevi u karijeri? Kratkoročni i dugoročni.

Meni je cilj samo da nastavim ovako napredovati svake sezone. Vidim da sad naprijed svake sezone po par mjesta. Prije par sezona sam bio 30., paa 25., prošle 20., ove godine sam, trenutno sam 15. Cilj je završiti definitivno u tom i onda iduće godine se već boriti za samu prvu grupu. To bi bio neki cilj: samo da nastavi ovako ići, samo da nastavi ići uzbrdo, da me služi zdravlje i onda će sve biti dobro.

