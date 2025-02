Gattuso odgovorio na pitanje zove li ga talijanski velikan: 'Volim kada su igrači nervozniji'

Hajduk u sljedećem kolu prvenstva u subotu (15 sati) očekuje gostovanje u Puli kod Istre, a uoči tog dvoboja trener Bijelih Gennaro Gattuso izašao je pred novinare.

Na početku konferencije Gattusu je stiglo pitanje o priči koja se zakotrljala posljednjih dana, da ga zove talijanski velikan Roma, na što je samo rekao:

'Ajmo mi o Istri. To je najvažnije.'

Potom je komenatiroa situaciju s Ivanom Rakitićem i Nikom Sigurom:

"Rakitić je veliki nogometaš, ispisao je povijest hrvatskog nogometa. Takvi igrači mogu imati loše trenutke, ali on je i dalje ključan igrač za nas. Što se tiče Sigura, to smo raščistili. Kao igrač sam 150 puta poslao trenera 'u onu stvar'.

"Igramo protiv neugodne momčadi koja se mnogo promijenila. Vole se nadigravati. Kompletno su drugačija momčad od one koja je igrala u Splitu. Moramo biti najbolji koliko je to moguće.. Kad je u pitanju Pukštas, on je igrač velike tehnike i sposobnosti, ali ja sam trener i radim odabire", rekao je o utakmici o Istri pa je usporedio s onom kada je Puljane vodio Paolo Tramezzani:

"Sve se promijenilo. Igrali su čovjek na čovjeka, a Gonzalo je južnoamerički trener koji se voli nadigravati. Napadaju s četiri-pet igrača. Jesu li bolji ili ne, to je stvar kako netko gleda na nogomet. Kad smo igrali na Poljudu imali su dosta slobodnog prostora i jako su nas namučili. Kada radimo presing moramo biti jako oprezni protiv momčadi koje se vole nadigravati."

