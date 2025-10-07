Olimpijski duh mira: Italija predlaže prekid svih ratova tijekom Igara u Milanu i Cortini
'Podržavamo američki plan za kraj rata u Gazi i, kao što je kazao papa Lav, ne smijemo se prestati nadati miru'
Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani najavio je kako će njegova zemlja podnijeti službeni zahtjev za prekid ratova u cijelom svijetu tijekom Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini d'Ampezzo koje su na programu od 6. do 22. veljače sljedeće godine.
Koncept globalnog primirja tijekom Olimpijskih igara datira još iz antike kada su se zaraćene snage dogovarale o prekidima sukoba kako bi sportaši sigurno stigli u Olimpiju na natjecanja. No, pozivi organizatora modernih Olimpijskih igara, kao i Ujedinjenih naroda za prekidom vatre u zadnje vrijeme nisu uslišani, što je bilo vidljivo i prošlog ljeta tijekom Igara održanih u Parizu.
"S pogledom na Igre u Milanu i Cortini, predlažemo Ujedinjenim narodima olimpijsko primirje za sve ratove, uključujući i one u Ukrajini te na Bliskom istoku. Moramo biti prvaci mira. Podržavamo američki plan za kraj rata u Gazi i, kao što je kazao papa Lav, ne smijemo se prestati nadati miru", rekao je Tajani.
