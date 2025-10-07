Olimpijski duh mira: Italija predlaže prekid svih ratova tijekom Igara u Milanu i Cortini

Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani najavio je kako će njegova zemlja podnijeti službeni zahtjev za prekid ratova u cijelom svijetu tijekom Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini d'Ampezzo koje su na programu od 6. do 22. veljače sljedeće godine.

Koncept globalnog primirja tijekom Olimpijskih igara datira još iz antike kada su se zaraćene snage dogovarale o prekidima sukoba kako bi sportaši sigurno stigli u Olimpiju na natjecanja. No, pozivi organizatora modernih Olimpijskih igara, kao i Ujedinjenih naroda za prekidom vatre u zadnje vrijeme nisu uslišani, što je bilo vidljivo i prošlog ljeta tijekom Igara održanih u Parizu.

"S pogledom na Igre u Milanu i Cortini, predlažemo Ujedinjenim narodima olimpijsko primirje za sve ratove, uključujući i one u Ukrajini te na Bliskom istoku. Moramo biti prvaci mira. Podržavamo američki plan za kraj rata u Gazi i, kao što je kazao papa Lav, ne smijemo se prestati nadati miru", rekao je Tajani.

