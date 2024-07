Srpski džudaš Nemanja Majdov ispao je s Olimpijskih igara odlukom sudaca zbog tri opomene u borbi protiv Grka Theodorsa Tselidisa, nakon čega je briznuo u plač, a kasnije na društvenim mrežama vulgarno napao suce.

"Sotonski smetlari, sjeme vam se sudačko zatrovalo. Diskvalificirati me nakon dvije minute i ne dati mi priliku da išta pokažem… Jesu li to vrijednosti i taj sport i Olimpijske igre za vas, obični smetlari? To je sve, svaka suza će vam se vratiti, go*vna sotonistička", napisao je na početku objave na Instagramu Majdov, koji je bio jedan od favorita za medalju.

"Jedino tako me i možete zaustaviti klošari. Džudo uništen i popi*an sport. Sto od sto sudačka kontrola ishoda meča... Prođe onaj koji se hoće sagnuti i klanjati im se. E pa to od mene nećete dočekati nikada, takva medalja mi i ne treba, smeća nesretna. Četiri godine nas nabijaju, 15 kvalifikacija, šutiš da te ne oštete na Olimpijskim igrama i dođeš i opet klasika, pošalji ga kući dok se još nije ni zagrijao. I vi novinari, nisam izgubio, nitko me nije porazio, to je malo teže za izvesti, već su me diskvalificirali na tri kazne koje su izmislili. Nije suđeno, ne daju. Jer trenutno u ovom sportu ne osvajaju najbolji, već ti moraju sotonisti dopustiti da osvojiš. Pi**m im se na sve. Za dalje ne znam, dok su ova njihova nova pravila, ja nemam i ne želim trošiti vrijeme i toliku žrtvu podnositi za ovaj sport, jer nema nikakvog smisla", napisao je srpski džudaš.

