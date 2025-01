Kane Francis, najjači čovjek Engleske (England Strongman), pretrpio je stravičnu ozljedu tetive dok je trenirao za natjecanje. Ovaj 32-godišnjak, kojeg javnost poznaje pod nazivom "The Hurricane", opisao je kako je čuo kako je nešto puklo dok je dizao uteg od 172 kg i odmah odjurio u bolnicu. Kaneu je u bolnici rečeno da mu je pukla tetiva aduktora na nozi i da će morati na operaciju u roku od tri tjedna kako bi imao ikakve šanse za potpuni oporavak.

'Odmah sam znao da je loše'

"Trenirao sam log press i podigao 172 kg – i dok sam uteg imao iznad glave, ispružio sam nogu i kukove prema naprijed, te osjetio sam da mi je nešto jako kvrcnulo u nozi. Odmah sam znao da se nešto loše dogodilo, jer neka pretjerana bol u prvom trenu nije bila prisutna. To me je natjeralo da odmah pomislim da je tetiva, pa sam otišao u bolnicu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tetiva mu se, kako je to otkrio, propala za 10 cm, a to je prilično puno, navodi poznati britanski tabloid The Sun. Kane, koji se natječe u Strongmanu pet godina, počeo se baviti powerliftingom 2017., prije nego što je prije prisustvovao Strongman događajima kao gledatelj. Počeo je trenirati 2022., a do 2023. Kane je bio na svjetskoj pozornici - natječući se na događajima diljem svijeta s najjačim sportašima na svijetu, uzevši svoju najveću titulu do danas nakon pobjede 2024. na England's Strongest Man u Yorku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nažalost, njegova teška ozljeda uništila mu je šanse da u veljači osvoji titulu najjačeg čovjeka Britanije 2025. - ali nije poljuljala njegovu ljubav prema sportu.

"Počeo sam se baviti powerliftingom 2017. godine jer sam imao dosta manjak kilograma i samo sam želio ući u teretanu. Ove sam godine pobijedio u Engleskoj za najjačeg čovjeka, nakon što sam prošle godine bio drugi i prvi u prvoj godini natjecanja. Volim ići na natjecanja i nastupati. Radovao sam se više ove godine nego bilo koje druge godine - a ovo bi bila kvalifikacijska utakmica za povratak među najjačeg čovjeka svijeta."

Nažalost, s ovim vremenom oporavka, neće se vratiti na natjecanje za Najjačeg čovjeka na svijetu. U nadi da će se potpuno oporaviti, prijatelj i kolega natjecatelj u Strongmanu Evans Nana pokrenuo je GoFundMe - s ciljem prikupljanja 12.500 funti za financiranje Kaneove operacije. Njih dvojica upoznali su se prije dvije godine na natjecanju i od tada su bliski prijatelji i redoviti natjecatelji, a oboje su se pojavili na World Strongest Man 2024. održanom u Myrtle Beachu u Južnoj Karolini. Prikupljanje sredstava donirali su i podijelili najjači čovjek svijeta Tom Stoltman i njegov brat Luke, trenutno najjači čovjek Europe, kao i nekoliko drugih sportaša i promotora u sportu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Ne sumnjam da se može vratiti jači'

I Kane i Evans dobili su puno poruka podrške koju su iskazali obožavatelji snagatora i kolege sportaši - prikupljanje sredstava trenutno iznosi otprilike polovicu cilja.

Evans je dodao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne sumnjam da se može vratiti jači. On je trenutačno najjači čovjek Engleske nakon tri natjecanja, a to pokazuje da je ustrajan i dovoljno otporan da postaje sve bolji i bolji. Ovo će ga učiniti gladnijim i vratiti se jači. Ne sumnjam da će se vratiti na svoj vrhunac."

Kane je opisao podršku kao "poniznu", navevši:

"Donirao sam GoFundMes-u i prije, ali postojao je dio mene - vjerojatno moj ego - koji nije želio organizirati potporu ili tražiti priloge. "Ali Evans, budući da mi je prijatelj, učinio je to za mene. To je prilično ozbiljna operacija i želio mi je pomoći koliko je mogao. Podrška je bila pomalo ogromna i nevjerojatno ponizna. Zbog nje se osjećam emotivno. Ne mogu vjerovati da mi ljudi toliko žele pomoći."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Unatoč kompliciranoj operaciji s dugotrajnim procesom oporavka, Kane se jedva čeka vratiti sportu kojeg toliko voli i obećao je da će svoj oporavak shvatiti jednako ozbiljno kao što shvaća i trening.

'Sportaš u meni želi se vratiti što je prije moguće'

Strongmen je izjavio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sportaš u meni želi se vratiti što je prije moguće, ali u ovome moram razmišljati glavom, a ne srcem. To nije manja ozljeda. Moram biti siguran da stvari uzimam polako i polako se vraćam u to. U svojoj glavi sada prihvaćam da je sezona 2025. vjerojatno gotova za mene. Ove godine, umjesto natjecanja, cilj je ostati zdrav i ponovno se moći normalno kretati. Ne želim zaustaviti Strongmana zbog ozljede – zato se moram opustiti. Ako ovo riskiram tako što ću biti tvrdoglav i prebrzo se vratiti, riskiram da se to ponovi – i to bi mogao biti moj kraj profesionalno."

Kane je nastavio:

"Pobjeda u Engleskoj za najjačeg čovjeka jedno je od mojih najvećih postignuća i definitivno bih je želio pobijediti više puta. Stajati na vrhu podija u Britaniji bilo bi suludo - talent u Britaniji trenutno je nevjerojatan, to je teška predstava. Ali kao i svatko tko trenira strongman, želim biti najjači čovjek na svijetu. Volim sport, navijače, druge sportaše. Hvala ljudima koji su pomogli i donirali, vratite me na razinu na kojoj želim to učiniti – oni to rade jer mi žele pomoći i žele me vidjeti dobro.

POGLEDAJTE VIDEO: Najsnažnija žena na svijetu za Net.hr; 'Mrzim cajke, užasavaju me, a od dečka tražim da se popnemo koji put na Sljeme'