Verstappenu sprint, sudar jednog od najboljih vozača današnjice

Verstappenu sprint, sudar jednog od najboljih vozača današnjice
Foto: Dppi, Dppi Media/alamy/profimedia

Drugi je ciljem prošao Britanac George Russell iz Mercedes, a treći Španjolac Carlos Sainz iz Williams.

18.10.2025.
21:58
Hina
Dppi, Dppi Media/alamy/profimedia
Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 Nizozemac Max Verstappen iz Red Bulla treću je godinu zaredom slavio na sprint utrci za Veliku nagradu SAD-a voženoj u Austinu u Teksasu.

 

Do novih osam bodova u redoslijedu za SP Verstappen je stigao u neobičnoj utrci koja se većim tijekom vozila iza "safety cara", na početku zbog sudara dvojice momčadskih kolega iz McLarena Oscar Piastrija Landa Norrisa, ujedno i vodećeg dvojca u ukupnom redoslijedu SP-a. Utrka je i završena iza "safety cara" zbog sudara Lancea StrollaEstebana Ocona.

 

Drugi je ciljem prošao Britanac George Russell (Mercedes), a treći Španjolac Carlos Sainz (Williams). Pet utrka prije kraja SP-a, od kojih su dvije sprinterske, vodeći je Piastri sa 336 bodova, drugi Norris ima 314, a treći Verstappen 281. U nedjelju je na programu "prava" utrka za VN SAD-a.

 

Od 2026. Formulu 1 ekskluzivno možete gledati na RTL televiziji!

 

Formula 1Velika Nagrada Sad-aMax VerstappenLando Norris
