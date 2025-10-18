Verstappenu sprint, sudar jednog od najboljih vozača današnjice

Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 Nizozemac Max Verstappen iz Red Bulla treću je godinu zaredom slavio na sprint utrci za Veliku nagradu SAD-a voženoj u Austinu u Teksasu.

Do novih osam bodova u redoslijedu za SP Verstappen je stigao u neobičnoj utrci koja se većim tijekom vozila iza "safety cara", na početku zbog sudara dvojice momčadskih kolega iz McLarena Oscar Piastrija i Landa Norrisa, ujedno i vodećeg dvojca u ukupnom redoslijedu SP-a. Utrka je i završena iza "safety cara" zbog sudara Lancea Strolla i Estebana Ocona.

Drugi je ciljem prošao Britanac George Russell (Mercedes), a treći Španjolac Carlos Sainz (Williams). Pet utrka prije kraja SP-a, od kojih su dvije sprinterske, vodeći je Piastri sa 336 bodova, drugi Norris ima 314, a treći Verstappen 281. U nedjelju je na programu "prava" utrka za VN SAD-a.

