Hrvatska je imala dvojicu gimnastičara u finalima na Olimpijskim igrama u Parizu. U nedjelju je Aurel Benović u preskoku uzeo peto mjesto, dok je dan kasnije Tin Srbić u ponedjeljak u finalu na prečama nakon dva pada zauzeo osmo mjesto.

Dojmove je s nama podijelio predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Marijo Možnik.

Željeli smo svim srcem da je danas taj dan, da ćemo gledati Tina danas s medaljom, no dogodilo se jedno neobično čudno finale ovdje u Bercy Areni.

"Kada smo došli ovdje, imali smo dva cilja, jedan je bio da imamo dva finala, jer smo imali tri nastupa, Aurela na tlu i na preskoku, i Tina na preči. Znali smo da je to već povijesni uspjeh, nismo nikad imali dva finala i to smo ostvarili, odnosno dečki su to ostvarili, Aurel na preskoku, Tin na preči, a drugi cilj nam je bio da imamo barem jednu medalju. Bili smo blizu, na korak do dvije medalje, praktički smo bili na korak do zlata i srebra, ali gimnastika je takav sport i to su takve nijanse i samo jedan pokušaj u finalu. Ovaj put mogu reći slobodno da jednostavno ta sportska sreća nije bila na našoj strani."

"Danas u finalu preče sve je krenulo nekako čudno, i to ne samo preče već i dosta padova na svim spravama. Tako je krenulo i na preči, glavni favorit za zlato je pao i onda za njim praktično svaki sljedeći je napravio neku grešku ili pao. Tin je nastupao tek sedmi i to jako utječe na sportaša kada gleda u dvorani te padove. Iako Tin inače stvarno ima psihološku pripremu jako dobru i mentalnu snagu, ali možda je i to malo nekako utjecalo na njega, jer teško se iz takve situacije izvući i napraviti tako jaku vježbu kakvu je on imao spremnu za zlatnu medalju. Solidno je ušao u vježbu, nadali smo se da će dobro i nastaviti, ali u tom jednom elementu na kojem inače ne griješi, je otišao predaleko. Pričao sam s njim i kaže jednostavno da je imao puno energije, a preča je bila drugačija, mekša je bila u toj dvorani znatno manje nego u trening dvorani gdje smo mi deset dana trenirali. Tako da vjerujem da je to malo utjecalo, ali tako kako je bilo njemu, tako je bilo i ostalima. Koliko ja znam na Olimpijskim igrama nije bilo da dva osvajača medalje, padom su uzeli medalju. Takva situacija se nekad možda dogodi na nekom natjecanju, a ne na Olimpijskim igrama, tako da stvarno jedna čudna situacija."

"Ovaj put nije bilo te sportske sreće na našoj strani, ali smo i dalje jako ponosni na Aurela i Tina. Dečki su i relativno mladi rekao bih za gimnastiku, Aurel 24 godine, Tin 27. Ja vjerujem sada kada se malo slegnu dojmovi, kada se malo oporave od ovih rezultata, da će ući u novi olimpijski ciklus s još većom željom da u Los Angelesu za četiri godine ih opet gledamo u finalu i u borbi za medalju."

