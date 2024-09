Mladim sportašima i sportašicama po prvi puta dodijeljena statua Dražena Petrovića

Nagrada "Dražen Petrović" ove je godine dodijeljena po 18. put, a ovogodišnji izbor imao je dvije velike novosti - u trima kategorijama izabrana su po dva laureata/laureatkinja, a prvi put je, uz plaketu i novčanu nagradu, mladim sportaši(ca)ma dodijeljena statua Dražena Petrovića, rad akademskog kipara Nevena Bilića s Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. U nominirane za ovogodišnji glavni izbor ušli su sportaši i sportašice mlađih dobnih kategorija rođeni 2004. godine i mlađi (s navršenih najviše 20 godina života s 31. prosinca 2024.) te kandidati/kandidatkinje za najveće nade hrvatskog sporta, rođeni 2008. godine i mlađi (s navršenih najviše 16 godina života s 31. prosinca ove godine). Kolovoški svjetski juniorski prvaci u atletici, Jana Koščak (sedmoboj) i Roko Farkaš (skok u dalj) te fenomenalni mladi biatlonac Matija Legović - pojedinačni su laureati nagrade "Dražen Petrović", a posebno veseli činjenica kako je u ženskoj konkurenciji bilo čak 14 kandidatura, dok je u muškoj bilo njih 11. U ekipnoj konkurenciji laureatkinje su članice juniorske reprezentacije u streljaštvu - Lana Špirelja, Anna Ćukušić i Marija Maglica, europske prvakinje u gađanju malokalibarskim pištoljem na 25 metara i doprvakinje u disciplini "trio". Najuspješnija momčad su košarkaši iz sve popularnije olimpijske inačice 3x3 - Roko Cetina, Vito Mlatac, Juraj Brkić i Niko Bandov, aktualni europski prvaci u uzrastu do 17 godina. U kategoriji najuspješnijeg sportskog para, štafete ili posade laureatima su postali badmintonaši Jelena Buchberger i Roko Pipunić, pobjednici Europskog kupa i najbolji europski mješoviti par u prošloj godini. Četiri nagrade uručene su u dvjema kategorijama za najveće nade hrvatskog sporta, a ravnomjerno odlaze u jedrenje i taekwondo. Onu za najperspektivnije sportašice dijele Petra Uglešić iz trofejne "radionice" splitskog TKD Marjan, koja je sa samo 13 godina osvojila zlato u kategoriji do 152 cm na kadetskom EP-u u Beogradu, i 14-godišnja jedriličarka Vita Erceg, kadetska europska prvakinja u klasi optimist. Najperspektivnijim sportašima proglašeni su 14-godišnji jedriličar Toma Smirčić za srebrno odličje na Europskom prvenstvu klase ILCA 4, i 15-godišnji Lucijan Nikolić Malora, osvajač srebra u kategoriji do 152 cm na kadetskom EP-u u Beogradu. Svi laureati istaknuli su čast i ponos izborom za najuspješnije mlade sportaše, zahvalivši ponajviše obiteljima, trenerima, klubovima, savezima, HOO-u... U ime domaćina svečanosti, glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač naglasio je u poruci dobitnicima: "Vjerujem da će mnogi od vas postati uzori budućim sportašima, i u sportu, i u životu, kako je to bio i Dražen Petrović, a također vjerujem da ćemo barem neke od vas gledati i kao olimpijce na Igrama u Los Angelesu." Čestitajući dobitnicima nagrada u ime hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i u osobno ime, ministar turizma i sporta Tonči Glavina kazao je kako su "velika očekivanja usmjerena prema mladim sportašima, ali bez pritiska za buduće uspjehe“. U središte izlaganja također je stavio lik i djelo Dražena Petrovića, poručivši da, poput Dražena, "svi trebaju težiti svakim danom biti bolji“. Ponovio je kako hrvatska Vlada višestruko povećanim ulaganjima u sport posljednjih godina želi biti osloncem i potporom svim sportašicama i sportašima "koji su i u ovoj olimpijskoj i paraolimpijskoj godini ostvarili vrhunske rezultate“. Tradicionalno na kraju dodjele nagrada laureatima se upečatljivom porukom obratila i Draženova mama Biserka Petrović: "Ljubav, rad, rad i rad - to bi bila Draženova poruka!" Osim ministra turizma i sporta Tončija Glavine, svečanosti su nazočili i izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića, brigadir Miroslav Zekušić, izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba Tomislava Tomaševića, pomoćnik pročelnika za sport Milan Pavelić te brojni bivši i aktualni sportaši i sportski uglednici. Svečanost su nastupom obogatile i mlade glazbene snage, gudački kvartet u sastavu: Adela Žganec (violina), Ivana Anastasija Barjašić (violina), Ina Kumer (viola) i Lucija Milković (violončelo).