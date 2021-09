Dokumentarni film o Michaelu Schumacheru bit će premijerno prikazan na Netflixu 15. rujna. Nijemac je 29. prosinca 2013. godine doživio tešku nesreću na skijanju u francuskim Alpama. Pao je i zadobio teške ozljede glave, a dugo je vremena bio u komi, pa čak i smrtnoj opasnosti. O njegovu zdravstvenom stanju danas se jako malo zna, a sve u tajnosti čuva upravo Corinna Schumacher, ali je u dokumentarcu o svom suprugu, pred sam kraj, otkrila neke nove detalje.

"Netom prije nesreće rekao mi je da snijeg ovdje baš i nije povoljan i da radije odemo u Dubai skakati padobranom", kazala je Corinna i pojasnila kakvo je trenutno stanje.

"Živimo zajedno kod kuće, podvrgnut je terapijama, radimo sve u našoj moći da mu bude dobro i da osjeća ljubav i solidarnost obitelji", kazala je među ostalim.

Krenuo očevim stopama

U dokumentarnom filmu sudjelovala su i njegova djeca, a njegov sin Mick Schumacher, koji danas također vozi u F1, kazao je kako bi 'sve dao da može podijeliti s ocem svoja iskustva'. On je, inače, bio s ocem kad se dogodila tragična nesreća.

"Od nesreće više nemam one trenutke koje mnogi imaju sa svojim roditeljima, ili ih barem imam manje. Iz moje perspektive to nije baš pošteno. Moj otac i ja bismo se razumjeli na drugi način jer pričamo sličnim jezikom, jezikom motosporta. Imali bismo puno tema za razgovor. O tome razmišljam većinu vremena, kako bi bilo cool da možemo razgovarati. Dao bih sve samo da to imam", rekao je Schumacher u dokumentarcu.

Prema onome što se može pročitati, u dokumentarcu neće biti previše govora o aktualnom zdravstvenom stanju sedmerostrukog prvaka F1, već će brojni njegovi prijatelji i članovi obitelji govoriti o njemu i njegovoj karijeri.