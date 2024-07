Hrvatska džudašica Barbara Matić osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg na Olimpijskim igrama u Parizu nakon što je u finalu pobijedila Njemicu Miriam Butkereit. Matić je sjajno ušla u meč protiv 30-godišnje Njemice i za manje od minute je povela wazarijem. Ostatak borbe je sigurno kontrolirala i zasluženo ostvarila pobjedu karijere. Najveći je to uspjeh u karijeri 29-godišnje Splićanke, aktualne europske prvakinje i bivše dvostruke svjetske prvakinje (2021, 2022), te dvostruke juniorske svjetske prvakinje (2013, 2014), ali i prva medalja za hrvatski džudo u povijesti olimpijskih igara. Bile su to njezine treće olimpijske igre. U Rio de Janeiru 2016. je zaustavljena u prvom kolu, a u Tokiju 2021. je bila peta.

"Pa još ne vjerujem, još mi je sve nestvarno. Drago mi je da je tu zlato, prva povijesna medalja za hrvatski judo i prvo zlato u Parizu. Drago mi je da su na tribinama bili moji roditelji, prijatelji, obitelji i da su mogli to doživjeti. Ovo je definitivno najveći dan moje sportske karijere a i života", kazala je razdragana Barbara koji je napravila idealni dan u Parizu, svladavši bez problema sve svoje suparnice, pa i one koje joj nimalo ne odgovaraju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bila je prva nositeljica ždrijeba i za očekivati je bilo da ulazi s pritiskom u dvoranu.

"Meni je veći pritisak bio na početku godine je uopće izborit ove Igre. To sam rekla sto puta i kada sam se uspjela izvadit vizu za Pariz, u meni kao da se sve smirilo. Znala sam da sam dobro trenirala, da sam spremna i jednostavno nisam imala nikakve negativne misli u glavi. Išla sam borbu po borbu, držala sam se plana i odradila sve taktički besprijekorno. Sve se nekako poklopilo".

Sjajna Splićanka je na putu do odličja ostvarila četiri pobjede. Kao prva nositeljica bila je slobodna u prvom kolu. U drugom kolu je odmjerila snage s Nizozemkom Kim Polling, koja je tek otprije dva mjeseca dobila dopuštenje da nastupa za Italiju. Za Matić je 33-godišnja Polling do sada bila jedna od najnezgodnijih suparnica, ali je Barbara odradila borbu savršeno slavivši ipponom nakon samo minutu i pol borbe. U četvrtfinalu se borila protiv Španjolke Ai Tsunoda Roustant koju je porazila "zlatnim bodom". Nakon što su prve četiri minute završile bez pobjednice borba je otišla u nastavak u kojem je Matić slavila kada je Španjolka dobila treću kaznu. U polufinalu je slijedila pobjeda protiv Nizozemke Sanne van Dijke. Barbara je slavila ipponom nakon dvije minute borbe. Prvo je srušila suparnicu na bok, zaradila wazari, a onda zahvatom od 10 sekundi zaradila i ippon.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možda mi je bio pritisak onu prvu borbu s Polling, jer bi onda bilo sve gotovo. Najteža mi je borba u Parizu, zapravo, bila ona s Tsunodom u četvrtfinalu. Znala sam da će to biti gusto, nju je stvarno teško bacit. S njom mi uvijek borbe idu u 'golden score', a tako je bilo i danas. Bila sam spremna za 20 minuta produžetka", rekla je Barbara, dvostruka svjetska prvakinja i dvaput najbolja sportašica Hrvatske. S 29 godina je došla do olimpijskog zlata, hoće li braniti naslov u LA-u.

Nakon Tokija u Parizu je cilj bio samo jedan - medalja

"Nakon onog nesretnog poraza za broncu u Tokiju, rekla sam sebi - idem po medalju u Pariz. Ne nužno zlato, već medalju. Svi moji treninzi otad bili su posvećeni Parizu. Ne znam, sve mi je nekako teže prolaziti sve opet. Sada ću na jedno mjesec dana odložiti kimono, provesti ljeto kao obični ljudi, u uživanju i kupanju, a onda ću vidjeti svoje želje, motivacije, ciljeve, mogu probati neki turnir, recimo europsko prvenstvo. Pomalo".

Spomenuo se i doček u Splitu, na njezinim Pujankama.

"Nadam se da će Split gorit. Ja ne dolazim, ako nije sve u crvenom", sa smiješkom je kazala Barbara, koja je ujutro odradila svoj klasični ritual - kavu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ali ne na suncu. Padala je kiša. Kako ću se nagradit za zlato? Pa u Parizu sam. Otići ću u šoping i sigurno doći u zračnu luku s viškom težine u koferima". I sa zlatnom medaljom, prvom hrvatskom u Parizu.