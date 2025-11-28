Marko Perković 'Thompson' ima medalju u Budimpešti

Hrvatski boksač Marko Perković "Thompson" plasirao se u finale Europskog prvenstva do 23 godine u Budimpešti u kraljevskoj, superteškoj kategoriji preko 90 kilograma.

Bjelovarac (22) je u debitantskom nastupu na Europskom prvenstvu već pokorio elitu mladih superteškaša Starog kontinenta. U polufinalu je podijeljenom odlukom sudaca svladao Azera Sabuhija Alizadu, težeg od sebe 20-ak kilograma. Protivnik u subotnjem finalu Perkoviću će biti prvak Engleske Damar Kristoph Thomas koji je bez borbe dobio polufinale protiv Nijemca Nikite Putilova.

