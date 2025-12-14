Da, dobro vidite! Trče na jakom vjetru i temperaturi od -15 Celzijevih stupnjeva

A sada vas vodimo na najjužniji maraton na svijetu - onaj na Antarktici. Privukao je 86-ero natjecatelja iz 20 država. Oni su samo tisuću kilometara od Južnog pola prkosili jakom vjetru i temperaturi od minus 15 Celzijevih stupnjeva.

Najizdržljivija bila je 35-godišnja Catherine Drysdale. Postala je prva žena koja je osvojila ovu utrku, a dionicu dugu 42 kilometra Australka je istrčala za 3 sata i 48 minuta, što je ujedno i najbolje žensko vrijeme u 20 godina dugoj povijesti ove nemilosrdne utrke.

"Ovo je bilo jako teško. Bože moj, ovakvo nešto nisam napravila nikad u životu. Nije mi ovo prvi maraton, ali ovaj je bio posebno težak. Kad god bih bila iscrpljena, rekla bih si - Izdrži, trčiš na Antarktici! I u nekim slučajevima mi je to doista pomoglo, no ponekad bi patnja prevladala. Zaista je dobar osjećaj biti ovdje, podrška je sjajna i svi ljudi u organizaciji su me hrabrili cijelo vrijeme. Ovo je bila fantastična utrka", rekla je Catherine Drysdale.

