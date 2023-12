"Luke Littler najnovija je tinejdžerska senzacija u sportu. Pikado majstor podsjeća u svom sportu, po načinu na koji dominira s toliko malo godina, na slavnog Pelea, Borisa Beckera i Mikea Tysona s velikom magijom".

Upravo ovim biranim riječima jedan od najčitanijih britanskih tabloida The Sun piše o mladiću koji je zapanjio čitav sportski svijet. Doslovno je Luke Littler postao nova globalna senzacija, u Engleskoj nema tko ne čita i priča o njemu, a poznati engleski klubovi pozivaju ga na utakmice jer žele da im bude gost.

Tinejdžer je nevjerojatne tri pobjede udaljen od dostizanja vrhunca svog sporta - pikada.

Stavio je engleski autor u kontekst sve što Luke Littler postiže u Ally Pallyju, usporedio njegove tinejdžerske trikove s drugim sportskim velikanima koji su pisali povijest svojih sportova.

Brazilska legenda Pele, na primjer, postigao je sjajne golove dok je 1958. godine sa 17 godina osvojio svoj prvi od tri Svjetska prvenstva. Pikado senzacija Luke Littler zaokupio je maštu obožavatelja svojim potezima o kojima svi pričaju.

Isto tako, legendarni njemački tenisač Boris Becker zapanjio je svijet tenisa 1985. kada je sa 17 godina prvi put podigao naslov Wimbledona u pojedinačnoj konkurenciji.

Po mnogima najubojitiji boksač Mike Tyson došao je s opakih ulica Brooklyna i po prvi put nakon svog 20. rođendana preuzeo naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.

Ipak, Littler, koji ima samo 16 godina, izdvaja se po nečem drugom...

Ono što je započelo kao značajna priča o gubitku stvarno dobiva na zamahu i nitko tko je ostao na PDC Svjetskom pikado prvenstvu neće uzeti Littlera – samo šest mjeseci nakon što je završio školu – zdravo za gotovo.

Tinejdžer iz Warringtona je rekao:

“Nevjerojatno, imena koja ste upravo izgovorili. Znam za Mikea Tysona. Pele, znam igrati Fifu na računalu, ali nisam ga imao priliku gledati. Srušio sam pravila i rekorde, ali znam da ako je moja igra tu, mogu srušiti još više rekorda."

Littler – koji se u četvrtfinalu sučeljava s 50-godišnjim Brendanom Dolanom iz Sjeverne Irske – daleko je premašio svoje ambicije prije turnira, ali njegova priča još nije gotova.

Trenutačno ima 60.000 eura za nokautiranje Christiana Kista, Andrewa Gildinga, Matta Campbella i njegovog heroja Raymonda van Barnevelda, izgubivši samo tri od 17 setova.

Pobijedi li u najboljem od devet setova, osigurat će si plaću od više od 105.000 eura za posljednja četiri.

Prije samo šest godina sanjao je o tome da postane prvoligaški nogometaš sve dok nije bio prisiljen napraviti izbor. Pikado ili nogomet.

Littler je otkrio:

“Tata mi je rekao da prestanem igrati nogomet, tvrdeći da mi je pikado važniji. Samo sam ga pogledao i rekao: ‘Volim nogomet.’ To je san svakog djeteta. Ali imao sam i pikado sa strane. Nedostajale su mi nogometne utakmice da igram pikado i srećom sve se isplatilo. Našao sam sebi dobar menadžment i dobre sponzore prije karantene. To je bilo masovno. Bio sam središnji branič. Nitko me nije zaobišao!"

"Sigurno sam već srušio pravila i rekorde, ali znam da ako je moja igra tu, mogu srušiti još više rekorda."

Luke Littler – ludi navijač Manchester Uniteda – dobio je poruke od Rija Ferdinanda, Garyja Nevillea i Jonnyja Evansa. Njegov san je da ga David Beckham, bivša ikona Man Utd-a i Engleske, prati na društvenim mrežama.

Nogometaši Premier lige na sve mile načine žele upoznati Littlera i slikat se s njim Samo prošli tjedan mu je prišao za sliku Arsenalov dvojac Declan Rice i Aaron Ramsdale prije nego što je otišao na Emirates kako bi gledao utakmicu s West Hamom iz lože. Kvalifikant je izjavio:

“Bilo je nevjerojatno. Hodao sam do svoje hotelske sobe i jedan od zaštitara iz Arsenala rekao mi je, Declan i Aaron se žele slikati s tobom. Samo sam rekao: ‘Slikat sa mnom?’ Rekli su da imaju pikado u svlačionici Arsenala i da ga uvijek igraju. Ludo je da se žele slikati sa mnom. Trebalo bi biti obrnuto. Život mi se u potpunosti promijenio. Na utakmici Arsenala neki dan ljudi su se fotografirali sa mnom i to čak i kad sam stavljao kapuljaču."

“Ljudi su hodali ispred mene tražeći sliku. Pomislio sam: 'Što? Digao sam kapuljaču, pokušavam se sakriti. Ali, dobro je što ljudi žele slike, drago mi je. Moji prijatelji ne mogu vjerovati što mi se događa. To je kao i kod svih sportova, nogometa, tenisa i pikada, imate mlade koji dolaze sa 16, 17 godina. Ima mladih igrača koji igraju za Barcelonu i u momčadima Premier lige. Pikado sa mnom u njemu, nadam se da će postajati sve veći i veći.”

Littler – koji kaže da je pogodio strelicu s devet strelica u prostoriji za vježbanje prije nego što je pobijedio Barneyja – proveo je novogodišnju noć gledajući vatromet sa svojom obitelji. Zamolite ga da se prisjeti kada je posljednji put izgubio ijedan meč, a ne može se sjetiti. Samo za napomenu, bilo je to protiv Andyja Boultona još u listopadu u Modus Super Series. Što god se dogodilo u sljedeća tri dana, aktualni svjetski prvak za mlade, kojeg van pozornice opsjedaju, voli život u brzoj traci.

