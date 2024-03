POČELO ODBROJAVANJE / Jedan od najvećih svjetskih sportskih događaja u Hrvatsku stiže od 18. do 21. travnja

Počinje odbrojavanje do novog, četvrtog izdanja WRC Croatia Rallyja. Jedan od najvećih svjetskih sportskih događaja u Hrvatsku stiže od 18. do 21. travnja, a ove sezone to će biti četvrta utrka u kalendaru. Prijavljeno je 68 posada iz 35 zemalja, dok će se osam vozača natjecati u najjačoj klasi. Velšanin Elfyn Evans branit će naslov, a u Hrvatsku stižu i osmerostruki svjetski prvak, Francuz Sebastien Ogier te trenutačno vodeći u prvenstvu, Belgijac Thierry Neuville. Vozit će kroz pet hrvatskih županija. Jedna od novosti je nova lokacija servisnog parka, koji je zbog tehničkih zahtjeva iz Novog Zagreba izmješten na zapadne prilaze gradu kod Jablanovca.