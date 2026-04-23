Je li moguće? Jedan od najboljih skijaša današnjice mijenja reprezentaciju, postaje Austrijanac

Henrik Kristoffersen ponovno je otvorio priču o mogućoj promjeni sportskog državljanstva i prelasku pod austrijsku zastavu. Norveški skijaš, koji već godinama živi u Salzburgu, ne skriva koliko je blizu Austriji.

U razgovoru za Sky poručio je da bi takav scenarij rado prihvatio ako se otvori prilika, uz napomenu da trenutno istražuje mogućnost dvojnog državljanstva.

Njegov privatni život već je čvrsto vezan uz Austriju gdje živi s obitelji, a Salzburg mu je postao dom. Drugo dijete također očekuje u tom gradu, pa ističe da planira ostati još godinama.

Ipak, unatoč nagađanjima, promjena reprezentacije zasad nije konkretna tema u ÖSV. Kristoffersen kaže da su šanse minimalne, ali ideju potpuno ne odbacuje.

