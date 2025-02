Ivica Kostelić odsvirao i otpjevao navijački hit za ludu atmosferu na otvaranju skijaškog SP-a

Nakon što smo pošteno proslavili srebro na Svjetskom prvenstvu u rukometu, otvoreno je i Svjetsko skijaško prvenstvo.

Potajno se nadamo kako bi nas Zrinka Ljutić ponovno mogla natjerati na slavlje, a uoči prve utrke pažnju je privuklo i samo otvaranje na kojem je zasvirao i napravio pravu ludnicu Ivica Kostelić.

Uz Maxa Franza i Jana Hudeca te Saru De Blue, kao band Masters of Disaster, Kostelić je zasvirao gitaru i zapjevao "Seven Nation Army" od benda 'The White Stripes', a kako je to izlgledalo podijelili su i sami izvođači u nekoliko storyja na Instagramu.

