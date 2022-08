Dobro nas je usosio naš Vjekoslav Kobeščak. Proslavljeni hrvatski vaterpolist došao je u Francusku kao veliki projekt tamošnjeg vaterpolo saveza za OI u Parizu, kako bi dodatno svojim znanjem i iskustvom podigao francuski vaterpolo. Vjeko kao pomoćnik izbornika radi dobar posao.

Francuzi napedovali

Francuska vaterpolo reprezentacija digla se i u srijedu u Spaladium Areni, u 2. kolu skupine B EP-a, mogli smo vidjeti i koliko je napredovala.

Francuzi su se u prvoj četvrtini pokazali vrlo opasnim suparnikom, koristivši pojedinačnu kvalitetu svojih pucača koji su pogađali s vanjskih pozicija ili koristili situacije s igračem više. U 10. minuti imali su i +2 (2-4).

"Nervozno smo ušli u utakmicu. Hrvatska selekcija šuteva nije bila najbolja. Kasnije su se naši vaterpolisti probudili. Bašić je odigrao izvrsno, dva gola i asistencija. Bijač nas je držao čitavu drugu četvrtinu. Obrana nam je tada bila preplitka. Na kraju, svi su odigrali dobro. U trećoj četvrtini već se vidjela razlika u fizičkoj premoći. Bila je Hrvatska puno pokretljivija. Nisu Francuzi više mogli parirati, iako ih treba pohvaliti. To je reprezentacija koja se po prvi put susreće s tim nekim izazovima. Po meni, imaju velike ambicije. Naravno da ih je Vjeko dignuo svojim dolaskom. To je bilo planski napravljeno od Francuza, da dovedu nekog kvalitetnog vaterpolskog trenera da im pomogne dignuti reprezentaciju za OI. Turnir je dug, ova pobjeda puno znali i ne znači ništa. Svaka sljedeća utakmica je bitnija ako se misli doći do kraja", kazao nam je nakon druge pobjede Barakuda na EP-u Igor Hinić, slavni bivši hrvatski vaterpolist, riječki sidrun koji danas trenira Primorje.

Igor Hinić imao trofejnu karijeru

Prema podacima dostupnim na internetu, Igor Hinić odigrao je za Hrvatsku 417 utakmica i pritom osvojio 10 medalja. On je Barakuda s najdužim stažom u reprezentaciji. Od 1995., punih 17 godina je ovaj Div s Kvarnera bio na vrhu, igrao u top kvaliteti.

Dugo je Igor, praktično sve do 2012., povezivao sve najveće uspjehe hrvatske vaterpolske reprezentacije. Sudjelovao je u osvajanju dva europska srebra u Firenci 1999. i Kranju 2003. bio je svjetski prvak u Melbourneu 2007. i na SP-u u Rimu brončani 2009.

Osvojio je i olimpijsko srebro u Atlanti 1996. i zlato u Londonu 2012.. Bio je i član europskog prvaka u Zagrebu 2010.

Igor zna prepoznati klasnog igrača. I sam je nekad, kao što i sami možete pročitati, bio klasni vaterpolist, a sad kao trener prenosi svoje znanje mlađim naraštajima. To vam, naime, navodimo zbog Marka Žuvele koji je prava mašina u bazenu.

Melje od početka, uzima lopte, zabija, igrač budućnosti, kompletan igrač koji je iznimno veliki dobitak za hrvatski vaterpolo. Oduševljava od prvog dana u reprezentaciji. Atomski, svestrani, polivalentni vaterpolist. Moderni prototip vaterpolista. Igor Hinić također hvali 20-godišnjeg beka dubrovačkog Juga. Za Žuvelu je, inače, prošla sezona bila prekretnica.

Žuvela prošle sezone iskoristio priliku

Marko je lagano skretao pozornost na sebe, ali prošle je sezone zaigrao s daleko većom minutažom, počeo dobivati sve značajniju ulogu. Čak ako ga možda netko i ne bi stavio u početnih ili najjačih 7, on je davao sve od sebe kako bi bio što bolji osmi, prvi po redu za odabir.

"Žuvela je sjajan. Nevjerojatan igrač. Baš po mom ukusu. Izvrstan je u obrani, dobar je šuter, plivač, izuzetno srčan. Može uplivati, ući na poziciju centra. Dečko igra sve, ali baš sve. Po meni, Marko Žuvela je u reprezentaciji Hrvatske jedan od boljih bekova, iako igra najčešće desno. S njim smo dobili jako puno", rekao nam je Igor Hinić.

Sjajan je bio vratar Marko Bijač koji je imao 60% obrana (9/15). Ako se želi do kraja, vratari nam moraju biti na nivou.

"Bijač nas je držao. U trećoj i četvrtoj četvrtini obrana Hrvatske je bila puno bolja i pokretljivija, pogotovo s igračem manje. U dugoj četvrtini Bijač je bio vezao dvije baš izvanserijske obrane. Igrači su mu dolazili blizu s puno mahanja. On nas je i držao drugu četvrtinu".

'Turnir je dug, tek je počeo'

No, u ove dvije utakmice hrvatske vaterpolske reprezentacije na turniru smo mogli vidjeti da lopta teže od očekivanog dolazi do centara, a hrvatska vaterpolo reprezentacija živi od isključenja. Zašto?

"Vaterpolo vam je jednostavna igra. Imate dva centra kao što su Krapić i Vrlić. Oni drže poziciju na dva metra. Suparnička momčad može braniti taj prostor, ali to onda znači da su pucači na pet-šest metara, a ne više na osam. I to daje dubinu i snagu napadu, pa čak i kad lopta ne dolazi na dva metra. Sad slijedi Grčka. No, moram nalgasiti kako je tek početak turnira takoreći, treća utakmica na EP-u, turnir je dug. Kroz turnir dosta reprezentacija ulazi u formu. Ništa još nije gotovo, tek počinje. Puno toga još očekuje Hrvatsku. Ako su ciljevi najviši, nekakvom zadovoljstvu sad ne bi trebalo biti mjesta".

Rezultati susreta 2. kola s Europskog prvenstva vaterpolista u Splitu:

SKUPINA A

Crna Gora - Slovačka 18-10

Italija - Gruzija 18-8

Ljestvica:

Italija 2 2 0 0 39-17 6 Crna Gora 2 2 0 0 32-21 6 Gruzija 2 0 0 2 19-32 0 Slovačka 2 0 0 1 19-39 0

SKUPINA B

Grčka - Malta 25-6

HRVATSKA - Francuska 13-7

Ljestvica:

HRVATSKA 2 2 0 0 32-12 6 Grčka 2 1 1 0 37-18 4 Francuska 2 0 1 0 19-25 1 Malta 2 0 0 2 11-44 0

SKUPINA C

Nizozemska - Španjolska 10-11

Rumunjska - Njemačka 11-4

Ljestvica:

Španjolska 2 2 0 0 27-19 6 Nizozemska 2 1 0 1 23-17 3 Rumunjska 2 1 0 1 20-20 3 Njemačka 2 0 0 1 10-24 0

SKUPINA D:

Slovenija - Izrael 5-9

Srbija - Mađarska 7-16

Ljestvica: