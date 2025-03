Sezona iz snova: Evo kako je Zrinka Ljutić osvojila srca skijaškog svijeta – poput Janice!

Mlada hrvatska skijaška zvijezda, Zrinka Ljutić, proživjela je sezonu iz snova u Svjetskom kupu 2024./2025., potvrđujući svoj status jedne od najboljih mladih nada alpskog skijanja. S tek navršenom 21 godinom, Zagrepčanka ne samo da je nizala pobjede, već i u većem dijelu sezonu predvodila poredak u slalomu te ovim rezultatom najavila novu eru hrvatskog skijanja.

Početak sezone iz snova

Nakon što je prošle sezone proglašena najboljom debitanticom (Rookie of the Season), Ljutić je u sezonu 2024./2025. ušla s jasnom namjerom da se umiješa u borbu za sam vrh, a to je i napravila. Već na početku sezone, u američkom Killingtonu, ostvarila je svoj prvi veleslalomski podij u karijeri, osvojivši sjajno drugo mjesto. Bio je to samo nagovještaj onoga što slijedi. Krajem 2024. godine, u austrijskom Semmeringu, Zrinka je deklasirala konkurenciju i stigla do svoje prve pobjede u Svjetskom kupu, i to s ogromnih 1.75 sekundi prednosti u slalomu. Time je jasno dala do znanja da je spremna preuzeti glavnu ulogu.

Serija pobjeda koja je odjeknula svijetom

Ulazak u 2025. godinu bio je još impresivniji. Na slalomu u Kranjskoj Gori početkom siječnja, Ljutić je potvrdila vrhunsku formu. Nakon što je dijelila vodstvo poslije prve vožnje sa Švicarkom Wendy Holdener, u drugoj je vožnji pokazala iznimnu mentalnu snagu i tehničku potkovanost. Odvezla je senzacionalno, nadmašila iskusnu Holdener za 0.16 sekundi i stigla do druge uzastopne slalomske pobjede. Treće mjesto zauzela je Šveđanka Anna Swenn-Larsson.

"Osjećala sam se dobro. Pokušavala sam napadati na svakom dijelu staze", izjavila je Ljutić nakon utrke za FIS. Pobjedom u Kranjskoj Gori preuzela je vodstvo u poretku slalomašica, ali i u ukupnom poretku Svjetskog kupa.

Dominacija se nastavila krajem siječnja u francuskom Courchevelu. U utrci koja je označila povratak velike Mikaele Shiffrin nakon dvomjesečne pauze zbog ozljede, Ljutić je ponovno bila klasa za sebe. Ostvarila je svoju treću pobjedu sezone s uvjerljivih 1.26 sekundi prednosti ispred Šveđanke Sare Hector i Njemice Lene Duerr. Postala je prva skijašica, izuzev Shiffrin i Slovakinje Petre Vlhove (koja je također izvan stroja zbog ozljede), koja je u jednoj sezoni ostvarila tri slalomske pobjede još od sezone 2011./2012. i legendarne Marlies Schild.

"Živim san, nemojte me buditi", ushićeno je poručila nakon Courchevela.

REZULTATI U SLALOMU OVE SEZONE (10)

Levi (Fin) - 6. mjesto

Gurgl (Aut) - 9. mjesto

Killington (SAD) - 6. mjesto

Semmering (Aut) - 1. mjesto

Kranjska Gora (Slo) - 1. mjesto

Flachau (Aut) - 34. mjesto

Courchevel (Fra) - 1. mjesto

Sestriere (Ita) - 2. mjesto

Are (Šve) - 10. mjesto

Sun Valley (SAD) - 10. mjesto

Tajne uspjeha: Rad, talent i nova zrelost

Zrinkin strelovit uspon nije slučajan. Iza njega stoje godine napornog rada, neosporan talent, ali i sve očitija sportska i mentalna zrelost.

Od Argentine do Atomic tvornice

Ljutić nije prepuštala stvari slučaju. Europsko ljeto provela je trenirajući u zimskim uvjetima najjužnijeg grada na svijetu, argentinske Ushuaije, rame uz rame s velikanima poput Henrika Kristoffersena i Federice Brignone. Ključan dio napretka leži i u opremi. Dosegla je razinu gdje može aktivno sudjelovati u razvoju skija s Atomicom. "Došla sam do točke gdje mogu više prilagođavati modele sebi… Mogu doći u Atomic i reći: 'OK, možete li mi napraviti ovakvu skiju? Što mislite?'", objasnila je Ljutić za Olympics.com, ističući kako je prije morala prilagođavati sebe postojećim modelima.

Mentalna snaga i taktička promišljenost

Prošle sezone, unatoč sjajnim rezultatima, Ljutić je imala i šest odustajanja u 22 starta, često zbog svog agresivnog stila vožnje "na sve ili ništa". Ove sezone, uz pomoć mentalnog trenera i stečenog iskustva, radi na pametnijem pristupu utrkama. "Vidim sada da nije najučinkovitije samo ići 'all-in' i pritiskati najjače što možeš," podijelila je. Uči kako prenijeti dobru formu s treninga na utrku, prepoznati što je potrebno ovisno o uvjetima, postavi staze i vlastitoj razini aktivacije, te skijati optimalnije i efikasnije. Čak se i njen glazbeni ukus promijenio – tvrdi rock poput Led Zeppelina i Foo Fightersa zamijenili su mirniji tonovi Dire Straitsa i Leonarda Cohena, iako priznaje da za utrke "pumpanje" možda najbolje dođe uz drum and bass.

Hrvatska Ponovno Živi Skijanje

Uspjesi Zrinke Ljutić, uz konstantno dobre rezultate Filipa Zubčića u muškoj konkurenciji, ponovno su rasplamsali interes za alpsko skijanje u Hrvatskoj, podsjećajući na 'zlatnu eru' Janice i Ivice Kostelića. "Svi opet gledaju skijanje u Hrvatskoj, postaje 'in', što je lijepo vidjeti", kaže Ljutić.

Pogled prema Budućnosti: Svjetsko Prvenstvo i Olimpijske Igre

Već sada gleda i prema Zimskim olimpijskim igrama Milano Cortina 2026. "Jako sam sretna zbog toga i uzbuđena što ću vidjeti tako veliki događaj blizu kuće," rekla je, radujući se poznatijem okruženju i snijegu u Cortini d'Ampezzo, gdje će se održati ženske utrke.

Zrinka Ljutić ne skriva svoje ambicije: "Radim za to. Želim biti najbolja, naravno… Stvarno osjećam da sam na dobrom putu." Svojim rezultatima, pristupom i nevjerojatnim talentom, ova mlada Hrvatica dokazuje da je njen put prema vrhu svjetskog skijanja živa realnost.

