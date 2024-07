Iako je u pet serija kvalifikacija, tri u ponedjeljak i dvije u utorak, imao samo tri promašaja, Giovanni Cernogoraz nije uspio još jednom izboriti plasman u finale trapa na olimpijskim igrama, jer je u raspucavanju s još petoricom strijelaca ostao na sedmom mjestu, a u borbu za odličja su otišla šestorica najboljih.

Cernogoraz je u ponedjeljak sa 73 pogođene mete bio na trećem mjestu. U utorak je u četvrtoj seriji promašio 16. hitac i onda pogodio završne 34 mete u kvalifikacijama. No, taj jedan promašaj ga je gurno na diobu petog mjesta. Da mu se nije dogodio, imao bi mjesto u finalu.

"Dobar rezultat, 122 pogođene mete od 125. Najbolji rezultat ove sezone. Dao sam sve od sebe. Stvarno je bilo teško natjecanje, jučer i danas jaka vrućina, rezultati strašni. Bili smo šestorica sa 122 i borili se za ulazak u finale, za dva mjesta", rekao je u izjavi za HRT olimpijski pobjednik iz Londona 2012.

Kad je osvojio to zlato, u kvalifikacijama je također imao tri promašaja i to je bilo dovoljno za plasman u finale, baš kao na posljednjim Igrama prije tri godine u Tokiju. No, u Francuskoj četvorici strijelaca, a među njima i strijelcu iz Novigrada, to nije bilo dovoljno za plasman u finale.

"Rezultati su zadnjih deset godina strašni. Ne smiješ više promašiti metu, takoreći. Baš je loše počela sezona, od operacije koljena, pa lakat, trebao sam mijenjati i kundak", rekao je Cernogoraz drhtavim glasom i na rubu suza.

Aktualnom svjetskom prvaku i najboljem na prošlogodišnjem Europskom prvenstvu, ove Igre će ostati u lijepom sjećanju samo po tome što je imao čast biti nositeljem hrvatske zastave na svečanom otvaranju.

