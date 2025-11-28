Nova borba za bodove: Evo koji će startati Filip Zubčić u veleslalomu u SAD-u

Svjetski skijaški kup nalazi se u Cooper Mountainu u američkoj državi Colorado. U četvrtak su skijaši vozili superveleslalom koji je osvojio Marco Odermatt ispred Austrijanaca Vincenta Kriechmayra i Raphaela Haasera.

Sve o alpskom skijanju čitajte na portalu Net.hr.

U petak je na rasporedu za skijaše veleslalom. To znači i nastup našeg Filipa Zubčića. Filip je u prvom veleslalomu sezone u Söldenu završio na 15. mjestu, a u SAD-u će željeti još malo poboljšati taj plasman. Zubo je na izvlačenju startnih brojeva za veleslalom izvukao broj deset.

Foto: Screenshot/fis

Start prve vožnje veleslaloma je u 18 sati po našem vremenu, dok će finale početi u 21 sat. Vikend donosi nastupe skijašica u Cooper Mountainu. U subotu će se voziti veleslalom u kojem će nastupiti naša Zrinka Ljutić, a u nedjelju će joj se u slalomu pridružiti Leona Popović.

