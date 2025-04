Federica Brignone se javila iz bolnice: Prve riječi nakon užasne nesreće

Federice Brignone uspješno je operirana nakon teškog pada u ženskom veleslalomu na talijanskom prvenstvu. Ovaj pad uslijedio je odmah nakon njezinog trijumfa u Svjetskom kupu, a rezultirao je prijelomom tibije i fibule lijeve noge, uz oštećene ligamente.

Brignone se, iako pretrpjela ozbiljne ozljede, uspjela javiti i poslati prve riječi nakon nesreće, nastojeći umiriti svoje navijače. „Stvarno nije trebalo“, rekla je s tugom u glasu, dodajući: „U trenutku koji je trebao biti najsretniji u mojoj karijeri, ovo nisam očekivala. Još sam imala mjesec dana intenzivnog rada pred sobom, jedva sam čekala da sve to završim. Umjesto toga, sada ću se suočiti s novim izazovom, u koji ću, kao i uvijek, uložiti svu svoju snagu. Danas su uvjeti na stazi bili savršeni, osjećala sam se odlično, i da sam mogla, ponovila bih sve isto… ali naravno, pazeći da ne padnem!“

Ove riječi ponovno potvrđuju snagu jedne od najjačih i najuspješnijih sportašica u povijesti talijanskog sporta. San joj je bio (i ostao) olimpijsko zlato kod kuće u Cortini, ali sada će to biti dalji i teži put, s obzirom na pauzu od 6 do 8 mjeseci. No, njezina potraga kreće već danas – možda polako, ali sigurno.

