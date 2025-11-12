Bizarna teorija zaludila F1 zajednicu: Obožavatelji tvrde da znaju tajnu uspjeha Kimija Antonellija

Mladi talijanski vozač Kimi Antonelli, član Mercedesa, nastavlja plijeniti pažnju u svojoj prvoj sezoni Formule 1. Nakon odličnih kvalifikacija i još bolje vožnje u Velikoj nagradi Brazila, 18-godišnji Talijan završio je na drugom mjestu, najboljem plasmanu u karijeri.

Antonelli je i ranije pokazivao potencijal, ali ovakav nastup dodatno je učvrstio dojam da je riječ o jednom od najtalentiranijih vozača nove generacije. Ipak, ono što se nakon utrke proširilo internetom nije bila samo priča o njegovoj brzini, već vjerovali ili ne teorija o hrambenom aditivu.

Teorija koja je zapalila F1 zajednicu

Na društvenim mrežama pojavila se bizarnа, ali viralna analiza: Antonellijevi najbolji rezultati dolaze isključivo u zemljama gdje je dozvoljena upotreba titanijeva dioksida (E171), aditiva koji se koristi za izbjeljivanje i poboljšanje boje hrane.

U državama gdje je ova tvar zabranjena, Kimi, tvrde fanovi, redovito ima loš vikend.

Prema toj “statistici”, u zemljama poput SAD-a, gdje se titanijev dioksid i dalje koristi u prehrambenoj industriji, Antonelli vozi fantastično. No, u Bahrainu, Saudijskoj Arabiji ili Velikoj Britaniji, gdje je upotreba zabranjena, njegov tempo obično padne.

Foto: Screenshoot/ Reddit

Naravno, većina navijača sve to uzima s dozom humora, ali korelacija je toliko zanimljiva da je postala hit u F1 zajednici.

Što je zapravo titanijev dioksid (E171)?

Titanijev dioksid donedavno se koristio kao bijeli pigment u proizvodnji hrane u bombonima, žvakaćim gumama, pekarskim proizvodima i bijeloj čokoladi.

Europska unija zabranila ga je 2022. godine, nakon što je Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) zaključila da se ne može smatrati sigurnim za konzumaciju zbog mogućeg rizika od oštećenja genetskog materijala.

Iako je u EU zabranjen, u SAD-u, Meksiku i dijelu Azije njegova upotreba i dalje je dopuštena, dok su ga zemlje poput Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata zabranile tek nedavno.

Što slijedi za Antonellija?

Ako je vjerovati internetskim teorijama, Las Vegas bi mogao biti sretan grad za mladog Talijana, barem dok mu dijeta i dalje uključuje zemlje s “dozvoljenim aditivima”.

Naravno, šalu na stranu, Antonelli je pokazao da iza svog uspjeha ima mnogo više od kemije u prehrani jer ima neprikosnoveni talent, smirenost i prirodnu brzinu koju rijetko viđamo u njegovim godinama..

