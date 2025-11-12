Toto Wolff sprema potez koji će promijeniti Mercedes! U igri su milijarde dolara...

Šef Mercedesa u formuli 1 Toto Wolff navodno je spreman prodati dio od svojih 33% udjela u momčadi čija je vrijednost procijenjena na rekordnih šest milijardi američkih dolara.

Wolff, koji će ostati na svojim dužnostima glavnog izvršnog direktora i šefa momčadi, navodno je u poodmaklim pregovorima s nepoznatim kupcem za prodaju "srednjeg jednoznamenkastog udjela" u svojoj tvrtki, koja je vlasnik Mercedesovih dionica.

"Nećemo komentirati", poručio je glasnogovornik Mercedesove F1 momčadi putem e-pošte te dodao:

"Vodstvo momčadi će ostati nepromijenjeno, a sva tri partnera (Mercedes-Benz, Toto and INEOS) potpuno su predani uspjehu Mercedes-Benza u Formuli 1."

Njemački automobilski div Mercedes-Benz, Wolff i britanska kemijska kompanija INEOS trenutačno posjeduju po 33% udjela u momčadi, s time da je britanski milijarder Jim Ratcliffe vlasnik kontrolnog paketa dionica.

Mercedes je u razdobolju od 2014. do 2021. osvojio osam momčadskih naslova svjetskog prvaka, a Lewis Hamilton je sedam puta bio najbolji u redoslijedu vozača.

Momčad je na drugom mjestu tri utrke prije kraja ove sezone, u kojoj je drugi uzastopni naslov svjetskog prvaka već odavno osigurao McLaren. Na posljednjoj utrci održanoj na stazi Interlagos u Sao Paulu, Mercedesovi vozači su osvojili drugo (Kimi Antonelli) i četvrto mjesto (George Russell).

