Hrvatska vaterpolo reprezentacija u Zagrebu je u utorak nakon dramatične završnice izgubila u finalu Eura od Španjolske (10:11) i nije uspjela obraniti naslov europskog prvaka u vaterpolu.

Barakude su vodile gotovo cijelu utakmicu, no u završnici su pale, a Španjolci su slavili zahvaljujući nevjerojatnom pogotku Granadosa koji je 49 sekundi prije kraja "šraubom" doveo Španjolsku do prednosti 11:10 i pobjede za prvu titulu europskog prvaka u njihovoj povijesti.

Utakmicu je za Net.hr analizirao legendarni bivši hrvatski vaterpolist Dubravko Šimenc koji je osvojio zlato na Olimpijskim igrama 1988. godine i olimpijsko srebro 1996. Također, osvojio je zlato na dva Svjetska prvenstva, 1986. u Madridu i 1991. u Perthu.

"Žao mi je igrača koji su još jednom dali sve od sebe. Čini me ponosnim da sam dio jednog nacionalnog saveza, kluba koji na taj način odgaja svoje mlade sportaše. Sport uči pobjedi i porazu. i sad je lako pričati poslije utakmice koje su bile pogreške, što je trebalo... Pobjednika je odlučio jedan gol koji je majstorski zabijen, ali i na neki način sretno. Zadnju četvrtinu izgubili smo 3:0, nismo dali nijedan gol. Imali smo vodstvo 10:8, čini mi se dva igrača više i nismo iskoristili. Okrenulo se. Oni nisu imali što izgubiti. Španjolska je gubila, a išla je 'va banque', sve ili ništa. Mi smo se malo više koncentrirali na obranu nego na napad i to nas je na neki način koštalo poraza i povijesnog rezultata, da drugi put zaredom u Hrvatskoj na Euru postanemo zlatni", rekao je Šimenc na početku pa istaknuo:

"Ono što je važno bilo jučer je osigurati Olimpijske igre i to je uspjelo Španjolskoj. Jednostavno, treba se odmoriti, pripremiti i zaboraviti što prije i u Dohi na Svjetskom prvenstvu izboriti vizu za Pariz."

Potom je govorio o organizaciji EP-a u Lijepoj Našoj.

"Kada se rade ovakva sportska događanja s velikim priljevom ljudi u objekte koji su davno građeni, Mladost je iz 87', onda je dolazilo do češće nemilih scena nego do nekih nepravdi. Čuo sam da je jučer isto ostalo stotinjak ili dvjestotinjak ljudi bez mogućnosti ulaska na plivalište s kartom. Što se tiče organizacije, mislim da smo položili test, dobili najviše ocjene od krovne europske vaterpolo Federacije (LEN), da su svi naši gosti uživali gostoprimstvu i ambijentu navijanja. Fantastično. Dugo, dugo, dugo nisam vidio ovako navijanje na jednoj vaterpolo utakmici i to me veseli. Hrvatska voli pobjednike. Volio bih da ih još više voli i kad izgube i osvoje srebrnu medalju", rekao je.

Barakudama sada slijedi Svjetsko prvenstvo u Dohi koja počinje jako brzo, tek dvadesetak dana nakon EP-a.

"To su sustavi natjecanja koje su u svim sportovima malo poremećeni zadnjih godina. Teško je tu dani neki suvisli komentar. U moja doba kad sam igrao, bili su nekakvi drugi kalendari i puno manji broj utakmica, veći broj treninga, puno veći. Dani za odmor, za rehabilitaciju, a danas je sve brzo. Brzo i brže. Kako u sportskoj vještini, tako i u organizaciji. Nema više dodatnih kvalifikacija za Olimpijske igre. Olimpijske igre su najviše što može sportaš doživjeti. To su vječni olimpijski pobjednici, ali je koji put teže osvojiti Europsko prvenstvo u nekom sportu nego osvojiti medalju na Olimpijskim igrama."

"Hrvatska uvijek ide u borbu za medalje. Dobili smo dobru grupu, tako da idemo iz utakmice u utakmicu, pokušati opet ući u borbu za medalje. A onda su sve karte otvorene", poručio je Šimenc.

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja