Čuda u sportu namjenjena su za Hrvate. Hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić točno na 27. rođendan preplivala je 23 kilometra širok Cookov prolaz na Novom Zelandu, sedmi tjesnac iz svjetski poznatog projekta Oceans Seven. Tek je 23. čovjek u povijesti kojoj je to uspjelo i najmlađa žena. Na Facebook profilu naše junakinje osvanuo je jutros post:

"Večeras je naša fešta. Dina, sretan ti rođendan".

Inače, temperatura zraka bila je 12 stupnjeva, a mora svega 16, ali to nije obeshrabrilo Splićanku da stvari životni cilj o kojoj će pričati unucima.

Priča o čudu je počela prije šest godina a Dina je srušila rekord 2022. preplivavši Gibraltarski prolaz za tri sata i tri minute, i to u običnom kupaćem kostimu. Projekt Oceans Seven počela je još 2017. kad je svladala tri velika maratona, mostove Manhattana, prolaz Catalina i La Manche. Prva je u Hrvatskoj kojoj je to uspjelo, a tek šesta u svijetu koja je to napravila u samo 90 dana.

'Dva sata plivanja je iza Dine. More toplo za Dinu, valovito i trenutno pliva u kontra kurentu. Hvala svima na podršci. Idemo dalje korak po korak', stoji u najnovijoj objavi Dine Levačić.

Bravo Dina, ponosimo se s tobom!